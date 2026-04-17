Europa rüstet strukturell auf. Warum Wisdomtree gleich drei Verteidigungs-ETFs für tragfähig hält und ESG-Kritik am Produkt ins Leere läuft, erklärt Research-Expertin Aneeka Gupta.

Europäische Rüstungsaktien gehören seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu den stärksten Performern an den Börsen. Nato-Aufrüstungsziele, das Ende der Ära billiger Sicherheitsgarantien durch die USA und milliardenschwere Beschaffungsprogramme haben den Sektor neu bewertet – und einen Markt für Verteidigungs-ETFs entstehen lassen, der sich binnen kurzer Zeit stark verdichtet hat.

Wisdomtree hat mit dem Europe Defence ETF (ISIN: IE0002Y8CX98, EUDF) vor einem Jahr als erster Anbieter dieses Segment besetzt und inzwischen zwei weitere Produkte aufgelegt: einen ETF mit Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum und einen mit globalem Anlageuniversum.

Aneeka Gupta, Director of Research bei Wisdomtree, erklärt, warum sie den Rüstungsboom für strukturell und nicht für konjunkturell hält, weshalb ein hoher noch abzuarbeitender Auftragsbestand bei Rüstungsfirmen kein Warnsignal ist – und wie sie ESG-Kritik am Produkt bewertet.

DAS INVESTMENT: Frau Gupta, Wisdomtree hat mit dem Wisdomtree Europe Defence ETF vor einem Jahr den ersten europäischen Verteidigungs-ETF auf den Markt gebracht. Inzwischen sind auch andere europäische Defence-ETFs verfügbar. Was unterscheidet Ihren ETF von Wettbewerber-Produkten wie von Han-ETF oder dem GlobalX-Produkt?

Aneeka Gupta: Es ist ein großer Vorteil, als erstes am Markt zu sein. Wir haben nach einem vollen Jahr inzwischen mehr als 5,5 Milliarden Euro Assets under Management eingesammelt. Ein hohes verwaltetes Vermögen verbessert die Handelbarkeit des ETFs: Es macht ihn liquider und sorgt für engere Spreads – also geringere Transaktionskosten für den Anleger. Aber entscheidender ist die Konstruktion. Wir investieren zu mehr als 95 Prozent in den Luft- und Landbereich des Verteidigungssektors. Andere Fonds diversifizieren stärker – etwa auch in Cybersicherheit. Sie kommen teils auf nur 90 bis 94 Prozent sektorspezifische Allokation. Wir wollen Pure Play.

Dazu unsere Gewichtungsmethodik: Wir starten mit der freien Marktkapitalisierung, justieren dann aber über einen sogenannten Exposure Score – also den Anteil der Verteidigungserlöse am Gesamtumsatz eines Unternehmens. Wer stärker vom Verteidigungsgeschäft abhängt, bekommt mehr Gewicht im Portfolio. Das ist also kein gewöhnlicher Marktkapitalisierungsindex. Geografisch investieren wir außerdem wirklich zu 100 Prozent in Europa, andere europäische Verteidigungs-ETFs haben geringere Quoten.

Sie fokussieren sich auf den Luft- und Landbereich. Wieso?

Gupta: Bevor wir den Fonds aufgelegt haben, haben wir akademische Forschung betrieben. Eine Analyse der Europäischen Verteidigungsagentur zeigte, dass Unternehmen in den Domänen Land und Luft in der Anfangsphase eines mehrjährigen Investitionszyklus die größten Nutznießer sind. Genau dort wollten wir übergewichten.

Weder ein Waffenstillstand noch ein Scheitern der Verhandlungen würden die europäischen Verteidigungsausgaben bremsen, sagten Sie in einem Blogbeitrag. Ist das nicht etwas zu bequem – eine Investitionsthese, die in jedem Szenario funktioniert?

Gupta: Die Entwicklung 2025 war keine gerade Linie. Im ersten Quartal gab es enorme Dynamik – die EU-Initiative Rearm Europe, die Münchner Sicherheitskonferenz, Trumps Forderung nach einem Nato-Verteidigungsziel von 5 Prozent des BIP. Beim Nato-Gipfel im Juni wurde dieses Ziel dann tatsächlich als neue Untergrenze verankert. Das gab einen gewaltigen Schub.

Aber der strukturelle Treiber geht tiefer: Europa erkennt, dass es unabhängiger von den USA werden muss. Bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent der anzuschaffenden Rüstungsgüter aus Europa stammen – bis 2035 sollen es 60 Prozent sein. Zudem müssen 40 Prozent der Beschaffung künftig in koordinierter Form zwischen EU-Mitgliedstaaten stattfinden. Diese Rahmenbedingungen ändern sich nicht mit einem Waffenstillstand.

Das Book-to-Bill-Verhältnis der größten Indexmitglieder, also ihr Auftragsbestand im Verhältnis zu den abgeschlossenen Verkäufen ist sehr hoch. Ist das Stärke oder eher ein Warnsignal, dass die Unternehmen mit der Lieferung nicht hinterherkommt?

Gupta: Ein hoher Wert beim Book-to-Bill-Verhältnis signalisiert Stärke – er zeigt, dass ein Unternehmen mehr Aufträge erhält, als es gerade abarbeitet. Das ist kein Rückstand, sondern ein Indikator für künftige Umsatzpotenziale. Aber die Frage der Lieferkapazität bleibt zentral: Können europäische Rüstungskonzerne diese wachsenden Auftragsbücher auch bedienen? Das war tatsächlich auch das erste, was uns Investoren nach dem Launch des unseres europäischen ETFs gefragt haben.

Wie schaffen es die Unternehmen in der Praxis, die Auftragswellen abzuarbeiten?

Gupta: Europa mobilisiert seine industrielle Basis. Renault zum Beispiel nutzt stillgelegte Werke, um Munition zu produzieren. Anfang des Jahres bestätigte das Unternehmen, dass es zusammen mit dem Rüstungsunternehmen Turgis & Gaillard Langstrecken-Angriffsdrohnen produzieren werde. Ziel sind bis zu 600 dieser Langstrecken-Drohnen monatlich, wobei ein potenzieller 10-Jahres-Vertrag mit einem Wert von rund einer Milliarde Euro im Raum steht. Damit wird ein Automobilunternehmen zum Massenproduzenten von Militärdrohnen. Es wendet Qualitätskontrolle, Kostendisziplin und Großserienfertigung aus der Automobilindustrie auf den Verteidigungsbereich an.

Rheinmetall prüft sogar, ehemalige Automobilwerke für die Produktion von gepanzerten Fahrzeugen umzunutzen, um die steigende Nachfrage der Nato zu bedienen. Volkswagen führt Gespräche mit Rheinmetall über die Umstellung seines Werks in Osnabrück auf die Panzerproduktion, während KNDS Deutschland ein Alstom-Schienenfahrzeugwerk in Görlitz umrüstet, um gepanzerte Karosserien und Komponenten für Leopard-2-Panzer, RCH155-Artillerie und Boxer-Kampffahrzeuge herzustellen. Industrieunternehmen arbeiten mit Rüstungskonzernen zusammen, um Kapazitäten auszubauen. Die Lieferfähigkeiten wachsen.

Wird Europa das Ziel von 3,5 bis 5 Prozent des BIP für Verteidigung wirklich erreichen?

Gupta: Nicht alle Länder im gleichen Tempo – und auf unterschiedlichen Wegen. Die nordeuropäischen Staaten, Deutschland und Frankreich werden sich stärker auf den Kernbereich konzentrieren: das Ziel von 3,5 Prozent für direkte Verteidigungsausgaben. Südliche Länder wie Italien, Portugal, Spanien werden eher über Infrastrukturprogramme und Digitalisierung die restlichen 1,5 Prozent erreichen und so auf das Gesamtziel 5 Prozent kommen.

Deutschland ist besonders interessant. Das alte Modell, billiges russisches Gas als Grundlage für das Exportmodell zu beziehen, ist zerbrochen. Gleichzeitig wächst der Druck durch die chinesische Konkurrenz. Verteidigung und Infrastruktur werden für Deutschland zu neuen wirtschaftlichen Wachstumstreibern, ein klares Signal war, dass die Schuldenbremse gelockert wurde. Und dann kam der Schock: Europa war faktisch nicht in der Lage, Grönland gegenüber US-amerikanischen Ambitionen zu verteidigen. Das hat nochmals klargemacht, wie strategisch abhängig man von den USA ist.

Rheinmetall verzeichnet das steilste Umsatzwachstum im Index. Kauft man mit Ihrem EUDF im Wesentlichen eine stark Rheinmetall-gewichtete Wette?

Gupta: Rheinmetall hat zuletzt Quartalszahlen vorgelegt, die umsatzseitig leicht unter den Erwartungen lagen. Aber der Auftragsbestand bleibt außergewöhnlich stark – aktuell 135 Milliarden Dollar, die Prognosen für 2026 wurden bekräftigt. Rheinmetall liefert einen wesentlichen Beitrag zum EU-Ziel von zwei Millionen Artilleriegranaten pro Jahr. Es kooperiert mit US-amerikanischen Rüstungsunternehmen, wodurch es auch von steigenden US-Verteidigungsbudgets profitiert.

Was mich besonders interessiert: Rheinmetall hat seine Ausschüttungsquote zuletzt auf 45,5 Prozent angehoben – gegenüber zuvor 38 Prozent im Zeitraum 2021 bis 2024. Das war deutlich höher, als allgemein erwartet wurde. Wir sehen bei europäischen Rüstungskonzernen generell eine neue Dynamik: hohe Cashflows, steigende Ausschüttungen. Das macht diese Titel auch im Sinne regelmäßiger Erträge interessant.

Sie schließen Unternehmen aus, die international geächtete Waffen entwickeln, produzieren oder vertreiben. Wie zuverlässig ist dieser Filter in der Praxis?

Gupta: Den Filter haben wir ursprünglich für einen globalen Verteidigungs-ETF entwickelt, den wir zunächst in Erwägung gezogen hatten. Bei der Anwendung auf das europäische Universum stellte sich heraus: Alle europäischen Unternehmen bestanden das Screening. Es gab keine Ausschlüsse. Die Filter greifen also – sie sind nur im europäischen Kontext bislang kein entscheidendes Differenzierungsmerkmal.

Vor drei Jahren standen Rüstungsaktien noch auf den Ausschlusslisten nachhaltiger Portfolios, doch vieles hat sich verschoben. Das lässt sich auf Deutsch sogar sprachlich nachvollziehen: Was früher die „Rüstungsindustrie“ war, nennt sich heute „Verteidigungsindustrie“. Erleben wir eine Neubewertung – oder nutzen Asset Manager einfach eine politische Gelegenheit?

Gupta: Es geht um Framing – und Sie haben recht, dass sich das in der Sprache zeigt. Aber ich würde es nicht Greenwashing nennen. Was sich grundlegend verändert hat, ist die ethische Einordnung von Sicherheit. Wenn vor der Haustür Europas seit fast fünf Jahren Krieg herrscht, wenn Länder in direkter Nachbarschaft zu Russland mehr als 5 Prozent ihres BIP für Verteidigung ausgeben, weil sie sich als mögliches nächstes Ziel sehen – dann ist Sicherheit kein Widerspruch zur Nachhaltigkeit, sondern Teil davon. Portfoliomanager überdenken gerade, was wirklich nachhaltig bedeutet.

Europäische Rüstungsaktien haben in den vergangenen Jahren enorm zugelegt. Wo sehen Sie das größte Abwärtsrisiko?

Gupta: Zuletzt ist der Ölpreis auf deutlich über 100 US-Dollar pro Barrel gestiegen – ausgelöst durch den Konflikt zwischen den USA/Israel und Iran. Höhere Energiekosten verteuern die Produktion. Das ist ein Faktor, den Investoren im Blick behalten müssen.

Nach dem europäischen Defence-ETF hat Wisdomtree kürzlich außerdem einen asiatischen und einen globalen Verteidigungs-ETF aufgelegt. Gibt der Markt es her, drei Verteidigungs-ETF zu betreiben?

Gupta: Die kurze Antwort lautet: Ja – und der Grund dafür ist struktureller, nicht opportunistischer Natur. Jeder ETF verfolgt eine eigene Anlagestrategie und bietet ein spezifisches geografisches Engagement. Der European Defence ETF spiegelt den beispiellosen Aufrüstungszyklus des Kontinents wider, nachdem man erkannt hat, dass die Nato-Mitglieder mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen müssen.

Der Asia Defence ETF bildet die rasante militärische Modernisierung ab, die im indopazifischen Raum stattfindet, wo die Verteidigungshaushalte als Reaktion auf die sich wandelnde regionale Sicherheitsdynamik wachsen. Und ein Global Defence ETF bietet ein breites, diversifiziertes Engagement für Anleger, die von diesem Thema profitieren möchten, ohne sich regional festlegen zu müssen. Die Produkte überschneiden sich nicht – sie bedienen unterschiedliche Allokationsbedürfnisse innerhalb desselben langfristigen Trends, nämlich der weltweiten Neugewichtung der Verteidigungsausgaben.

Der Asia Defence ETF schließt China aus – obwohl China nach Verteidigungsausgaben die zweitgrößte Militärmacht der Welt ist. Ist das eine politische Entscheidung oder eher ein Zugeständnis an die Verkäuflichkeit des Produkts?

Gupta: In erster Linie ist das eine praktische Überlegung hinsichtlich der Anlegbarkeit, weniger eine politische Stellungnahme. Chinesische Rüstungsunternehmen sind überwiegend staatliche Unternehmen mit begrenztem Streubesitz und geringer Transparenz. Viele unterliegen Sanktionen oder Investitionsbeschränkungen seitens der USA und der EU, wie beispielsweise der US-Verordnung, die Investitionen in Unternehmen des chinesischen militärisch-industriellen Komplexes verbietet.

Solche Unternehmen einzubeziehen, würde das Produkt für einen großen Teil der Zielgruppe unattraktiv machen, insbesondere für institutionelle Anleger mit Compliance-Auflagen. Zudem würde es erhebliche Governance- und ESG-Risiken mit sich bringen, die sich schwer bewerten lassen. Das Verteidigungsuniversum in Asien ohne China ist an sich schon attraktiv – Südkorea, Japan, Indien und Australien verfügen alle über wachsende Verteidigungsindustriebasen und erhöhen aktiv ihre Ausgaben.

Wo sehen Sie Wisdomtree im Verteidigungs-Segment in drei Jahren stehen?

Gupta: Das Ziel von Wisdomtree ist es, der bevorzugte Anbieter für thematische Verteidigungsinvestments in Ucits-Märkten zu sein. In drei Jahren erwarten wir, dass sich die Produktpalette gut etabliert hat, mit einer starken Erfolgsbilanz und der Liquidität, die sich aus einer Vorreiterrolle ergibt.

Die umfassendere Chance ist, dass die europäischen Verteidigungsausgaben von etwa 1,5 Prozent auf 5 Prozent des BIP oder mehr steigen und dass die asiatischen Budgets im hohen einstelligen Bereich wachsen. Das befindet sich noch in den Anfängen, macht uns aber zuversichtlich, dass die Nachfrage auch nachhaltig ist.