Das Börsengeschehen erinnert derzeit an ein Fußballspiel von Kleinkindern: Die ganze Meute rennt wie ein Hühnerhaufen dem Ball nach – von taktischer Aufstellung und Abwehrarbeit keine Spur. Genauso wie die Kleinen auf den Ball sind am Aktienmarkt alle nur noch auf mögliche Gewinne mit dem heißen Thema künstliche Intelligenz fokussiert. Allenfalls interessiert auch noch die Frage, wann die ersehnten Zinssenkungen denn endlich kommen, welche den Aktien zusätzlichen Schub verleihen sollen. Nur die Upside zählt. Von Value zu Stories: Der Wandel in der Anlegermentalität Die Defensive dagegen kümmert kaum noch jemanden. Die Inflation gilt als unter Kontrolle. Die noch vor einem Jahr befürchtete Rezession gilt als abgesagt. Geopolitische Risiken? Das ist sowas von 2022. Sorgen um die maroden Staatsfinanzen? Das war in der Eurokrise vor zwölf Jahren allenfalls ein Thema. An die generell hohen Aktienbewertungen hat man sich eh längst gewöhnt. Nicht Value, sondern gute Storys zählen, weiß doch jedes Kind.

Auch besonnene Vermögensverwalter in unserem Umfeld werden von ihren Kunden zu einer offensiveren Aufstellung mit mehr Tech-Aktien gedrängt, schließlich spielen jetzt alle so. An der Seitenlinie sind die Bären unter den Marktkommentatoren und Strategen inzwischen praktisch alle verstummt, nachdem ihre Rezessionsprognosen für 2023 gefloppt waren. Dafür heizen die Cheerleader mit ständig neuen fantastischen Kaufargumenten die Euphorie um die offensiven Superstars an.

Die Defensive dagegen kümmert kaum noch jemanden. Die Inflation gilt als unter Kontrolle. Die noch vor einem Jahr befürchtete Rezession gilt als abgesagt. Geopolitische Risiken? Das ist sowas von 2022. Sorgen um die maroden Staatsfinanzen? Das war in der Eurokrise vor zwölf Jahren allenfalls ein Thema. An die generell hohen Aktienbewertungen hat man sich eh längst gewöhnt. Nicht Value , sondern gute Storys zählen, weiß doch jedes Kind.

Aus dieser Perspektive war in den zurückliegenden zwölf Monaten höchst interessant zu beobachten, wie die Anleger im großen Stil versucht haben, ihre defensiven Spieler loszuwerden. Aktien aus dem defensiven Gesundheitssektor sind 2023 um mehr als 20 Prozentpunkte hinter dem US-Gesamtmarkt zurückgeblieben. Eine so extreme Underperformance gab es zuletzt im Jahr 1999, das von der damaligen Internet-Euphorie bei Tech-Aktien geprägt war.

Eine Analyse von Empirical Research ergab Ende Oktober ein ähnliches Bild für Aktien aus dem Bereich Konsumgüter des täglichen Gebrauchs (Consumer Staples): Eine Underperformance von 21 Prozentpunkten, die ebenfalls nur im Jahr 1999 noch dramatischer gewesen war. Seither sind viele defensive Aktien weiter gefallen, während der Gesamtmarkt weiter zulegen konnte.

Auch viele qualitativ schlechte Zykliker konnten seit Oktober eine starke Rally verbuchen, befeuert vom Ausblick auf baldige Zinssenkungen durch die Zentralbanken. Die Bewertungsprämie von rund 30 Prozent, welche die defensiven Konsumgüteraktien in Erwartung einer Rezession anfangs 2023 noch hatten, ist im Verlauf des vergangenen Jahres völlig verschwunden. Ein solides Business und stabile Free Cashflows sind offensichtlich nicht mehr besonders gefragt am Markt.

Abwehrspieler ohne Bewertungsprämie

Wenn wir jedoch defensive Qualität ohne eine Bewertungsprämie kaufen können, greifen wir immer gerne zu. Seit vergangenem Oktober kamen die Zukäufe in den Quantex-Fonds praktisch alle aus diesen beiden defensiven Sektoren: Der Labor-Ausstatter Mettler-Toledo, der Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb und der Krankenversicherer Cigna Health sind im Gesundheitssektor tätig.

Dino Polska, Sendas Distribuidora und Ahold sind alles Einzelhändler für Lebensmittel. Mit Unilever und Reckitt-Benckiser kauften wir zudem zwei klassische Konsumgüter-Multis. Das Aktien-Portfolio des Quantex Global Value Fund hat sich entsprechend deutlich in diese Richtung verschoben (siehe Grafik unten). Doch nicht nur innerhalb des Aktienmarkts lässt sich die breite Vernachlässigung der Defensive beobachten. Auch verschiedene andere defensive oder direkt antizyklische Investments hatten die vergangenen zwölf Monate einen schweren Stand. Der Volatilitätsindex Vix sank auf unter 13 Punkte, so tief lag er zuletzt nur Anfang 2020 vor dem Corona-Crash. Er zeigt damit wenig Bedarf an einer Absicherung des Portfolios mit Optionen an.

Quantex Global Value: Defensive Sektoren, farblich blau bis lila markiert, gewinnen Fonds seit Oktober an Gewicht zulasten von zyklischeren Minenaktien und der Liquidität. © Quantex AG

Der Goldpreis konnte zwar leicht zulegen, interessanterweise jedoch mit starken Outflows in den Gold-ETFs: Westliche Privatanleger verkauften das gelbe Edelmetall, während östliche und südliche Zentralbanken kauften. Der stark mit der Euphorie an der Nasdaq korrelierte Bitcoin stahl dem Gold einmal mehr die Show.

Bei den Unternehmensanleihen sank der Zinsaufschlag für Ramschpapiere von 5 Prozent Anfang 2023 auf nur noch 3,6 Prozent heute. Auch der Aufschlag für schlechtere Schuldner im Bereich Investment Grade ging deutlich zurück. Die Angst vor Zahlungsausfällen ist überraschend gering, trotz anhaltend hoher Zinsen und steigenden Konkursen in der Privatwirtschaft.

Die Angst vor verpassten Chancen

Viel Sorglosigkeit an allen Märkten also: Die Angst, die Fortsetzung des Tech-Booms zu verpassen, ist offensichtlich größer als die Angst vor Verlusten. Angst ist jedoch immer ein schlechter Motivator beim Investieren. Aus unserer antizyklischen und Bottom-up-getriebenen Überzeugung halten wir deshalb verstärkt dagegen. Schließlich muss in einem Portfolio auch jemand die ungeliebte Defensivarbeit übernehmen.

Über den Autor: Der studierte Psychologe Peter Frech ist Value-Investor aus Überzeugung und Leidenschaft. Seit 2007 arbeitet er als Fondsmanager beim Schweizer Vermögensverwalter Quantex in Zürich und ist für den Global Value und den Strategic Precious Metal Fund verantwortlich. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Geschichte, Strategiespielen und dem Piano.