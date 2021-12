Pictet Asset Management 25.03.2020 Lesedauer: 2 Minuten

Defensive Investmentstrategie Nachhaltigkeit – Stabilitätsfaktor im Portfolio

Der Umweltschutz gewinnt zunehmend an Priorität bei Verbrauchern, Unternehmen und Regierungen – Anleger investieren verstärkt in entsprechende Produkte, beobachten die Experten von Pictet AM.