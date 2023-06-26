Zyklische Aktien schwanken stärker als defensive Titel – und versprechen höhere Renditen. So lautet zumindest eine weit verbreitete Vermutung. Doch halten die Wertpapiere, was sie versprechen? Pascal Kielkopf von der Investmentgesellschaft HQ Trust hat nachgerechnet.

Pascal Kielkopf von der Anlagegesellschaft HQ Trust teilt in einer aktuellen Analyse die elf Sektoren des Börsenbarometers MSCI World nach defensiven oder zyklischen Eigenschaften ein. Stärker als der Gesamtmarkt schwankende Sektoren gehören zu den Zyklikern (Beta > 1), schwächer schwankende Sektoren haben defensive Merkmale. Anhand der Einteilung vergleicht der Analyst die Performance der Sektoren seit dem Jahr 1994.

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Quelle: HQ Trust

Seine Analyseergebnisse fasst Pascal Kielkopf so zusammen:

„Auch wenn Zykliker seit der Finanzkrise wieder besser liefen, langfristig haben defensive Sektoren die Nase vorne. Seit dem Jahr 1994 kommen defensive Aktien aus den Bereichen Versorgung, Basiskonsum und Gesundheit auf eine Rendite von 9,1 Prozent, bei einer Volatilität von 11,9 Prozent pro Jahr. Weit dahinter liegen Zykliker aber nicht. Technologie-Titel konnten im Schnitt 8,1 Prozent zulegen – bei einer deutlich höheren Volatilität von 17,7 Prozent pro Jahr. Obwohl Zykliker in den Aufwärtsphasen stärker stiegen, kommt der Renditeunterschied vor allem aus den Abschwungphasen, wenn defensive Titel weniger verlieren und anschließend wieder weniger aufholen müssen. Nur noch auf defensive Sektoren zu setzen, scheint trotz der Ergebnisse langfristig keine gute Idee zu sein. Es gibt auch immer wieder länger anhaltende Phasen, in denen Zykliker besser laufen. Das richtige Timing dürfte angesichts der schnellen Favoritenwechsel jedoch den wenigsten Anlegern gelingen.“

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Über die Einteilung der Sektoren sagt Kielkopf: