Deflationsspirale droht Honorarberater über Drogendealer, Fed, und das Dilemma der Notenbanken

Groß wurde vorab getönt, von vielen Marktteilnehmern und Experten war eine Zinserhöhung erwartet und noch nur reine Formsache. Und dann kam am 17. September das große Nichts. Die Zinsen wurden nicht erhöht.

Nun ist man noch mehr verunsichert und beinahe schockiert. Es läuft doch rund in den USA, oder? Man verzeichnet ein Rekordtief bei der Arbeitslosenquote mit 5,1 Prozent; das ist nach der Auffassung der FED fast Vollbeschäftigung - wobei man da unserer Meinung noch 5,1 Prozent entfernt ist. Aber andere Länder, andere Sitten.



Was hat die seit jetzt schon 2006 andauernde Niedrigzinsphase gebracht? Ein kumuliertes US-Wirtschaftswachstum von beachtlichen 7,9 Prozent. Spaß beiseite, das ist natürlich lächerlich. Dafür sind die Aktienmärkte um 215 Prozent explodiert. Das Geldkarussell muss sich weiter drehen und so auch die Umverteilungsmaschine.

Weitere beschämende US-Daten finden sie auf dem besten VWL- und Statistik Blog Europas

Die FED hat also, wie von uns prophezeit und auch in unserem Buch „Der Crash ist die Lösung“ schon 2014 geschrieben, die Zinsen nicht erhöht und wieder einmal feige den Schwanz eingezogen. Wir werden weiterhin historisch tiefe Zinsen haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich daran so schnell auch nichts ändern wird beziehungsweise sogar ändern kann. Ja, kann, den die Notenbanken sind in einer prekären Zwickmühle.

Aus dem Leitzins wurde Leidzins