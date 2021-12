Degi-Abwertung: Welche Dachfonds betroffen sind

DER FONDS

Fondsmanager Günther Knappert äußerte sich inzwischen. „Wir sind entsetzt über die Brachialgewalt, mit der hier abgewertet wurde. Der Schritt kam völlig überraschend und ist nicht nachvollziehbar, da einige Gebäude erst vor wenigen Monaten bewertet wurden. Das fügt der ganzen Branche einen großen Schaden zu“, sagte er der „Financial Times Deutschland“ (FTD).



In absoluten Zahlen gemessen liegt die größte Position im Stratego Grund (WKN: A0ERSF) von der Landesbank Berlin. Von den insgesamt dort verwalteten 530,8 Millionen Euro liegen 4,3 Prozent im Degi-Fonds. Macht zusammen 22,8 Millionen Euro.

Nach einer Auswertung der Datenbank Eurofonds sind zehn Dachfonds von der massiven Abwertung des Degi Global Business betroffen. Die Fondsgesellschaft Aberdeen Asset Management muss den Anteilspreis des Immobilienfonds um 21,6 Prozent senken (DAS INVESTMENT.com berichtete ).Prozentual am stärksten sind der CS Portfolio Real (WKN: 975145) und der Greiff Rendite Plus OP (WKN: A0JDK2) mit fast 10 Prozent ihres Vermögens in dem bröckelnden Problemfonds engagiert. Eine Liste im pdf-Format finden Sie hier