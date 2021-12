Degi Europa schüttet 3 Euro pro Anteil aus

Nach der mageren zweiten Ausschüttung von nur 1,85 Euro pro Anteil am 25. Juli 2011 erhalten die Anleger des aufgelösten offenen Immobilienfonds Degi Europa am 26. Januar nun 3 Euro pro Anteil.Damit fließen nach Aberdeen-Angaben insgesamt 78,6 Millionen Euro beziehungsweise rund 8,5 Prozent des Nettofondsvermögens von 921,9 Millionen Euro (Stand 31. Dezember 2011) an die Investoren.Die nächste Auszahlung ist in sechs Monaten, im Juli 2012, vorgesehen. Die Höhe hängt im Wesentlichen vom Verkauf weiterer Immobilien des Degi Europa ab.