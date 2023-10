Warum Deglobalisierung teilweise sinnvoll ist

Für einen Ökonomen ist die Welt zunächst relativ einfach: Je globaler, desto besser. Global verstanden als den möglichst schrankenlosen Handel von Waren und Dienstleistungen. Dahinter steckt die Erkenntnis des vor fast genau 200 Jahren verstorbenen David Ricardo, einem der Altmeister der Ökonomie. Er erkannte die „komparativen Vorteile“ zwischen Standorten (David Ricardo, „On the Principles of Political Economy and Taxation“, 1817). Kurz gefasst: Wenn sich jeder Standort auf die Herstellung dessen konzentriert, was er im Vergleich zu anderen relativ am besten produzieren kann, und Handel mit anderen Standorten treibt, die sich ebenfalls auf das konzentrieren, was sie relativ am besten...

Für einen Ökonomen ist die Welt zunächst relativ einfach: Je globaler, desto besser. Global verstanden als den möglichst schrankenlosen Handel von Waren und Dienstleistungen. Dahinter steckt die Erkenntnis des vor fast genau 200 Jahren verstorbenen David Ricardo, einem der Altmeister der Ökonomie. Er erkannte die „komparativen Vorteile“ zwischen Standorten (David Ricardo, „On the Principles of Political Economy and Taxation“, 1817).

Kurz gefasst: Wenn sich jeder Standort auf die Herstellung dessen konzentriert, was er im Vergleich zu anderen relativ am besten produzieren kann, und Handel mit anderen Standorten treibt, die sich ebenfalls auf das konzentrieren, was sie relativ am besten können, gewinnen alle. Die Kosten sinken durch größere Stückzahlen und die Unterschiedlichkeit von Standortvorteilen.

Exporte treten auf der Stelle oder sind rückläufig

Diese ricardianische Sicht der Welt hat einen wahren Siegeszug angetreten, in dem, was wir als Globalisierung kennen. Die Exporte sind über die letzten 200 Jahre hinweg geradezu explodiert, und das bereinigt um die Inflationseffekte (Our World in Data online, „Growth of global exports“). Über die letzte Dekade ist allerdings eine rückläufige beziehungsweise auf der Stelle tretende Entwicklung zu beobachten ist.

Diese rein auf den Exportwert bezogene Betrachtung überzeichnet allerdings insofern etwas, als dass auch die Wertschöpfung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, im selben Zeitraum enorm zugelegt hat. Letztlich kann also nur die relative Betrachtung zeigen, wie stark der Handel die Welt veränderte. Die relative Betrachtung zeigt die Ausweitung des Handels an Gütern und Dienstleistungen, also Exporte wie Importe, am Bruttoinlandsprodukt über die letzten Jahrzehnte.

Weltweit ist diese Quote auf circa 60 Prozent gestiegen, was auch die gewachsene Bedeutung der globalen Lieferketten zeigt. Im Falle der Eurozone liegt diese Quote sogar annähernd bei 90 Prozent, was vor allem durch den Binnenhandel des Währungsgebietes zu erklären ist.

Der Globalisierungsschub wurde dabei vor allem auch durch die zunehmende Bedeutung der Dienstleistungen als Teil des globalen Handels vorangetrieben, sowie durch die Entstehung globaler Wertschöpfungsketten (Global Value Chains). Weltweit werden überwiegend nicht mehr fertige Produkte gehandelt, sondern Zwischenprodukte.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich dabei, dass die Außenhandelsquote über die letzten circa zehn Jahre im Weltmaßstab, und auch im Falle der USA, auf der Stelle tritt. Für China ist sie sogar rückläufig. Die dortige Abkehr von einem überwiegend Export-getriebenen Wachstumsmodell hin zur Binnennachfrage scheint Früchte zu tragen.

Deglobalisierung mehr als nur ein Modewort

Die jüngste Abflachung der Handelsquote gibt ein erstes, leichtes Gefühl dafür, warum der Begriff der Deglobalisierung immer stärker die Runde macht. Gemessen an den Bucheinträgen, wie sie der Google Ngram Viewer in den von Google Books erfassten Büchern zeigt, hat er eine außerordentlich steile Karriere hinter sich, die etwa in den Neunzigerjahren des letzten Jahrtausends einsetzte. Etwas zeitlich versetzt gewann auch der Begriff des Onshoring in den Buchveröffentlichungen an Bedeutung. Onshoring bezeichnet - im Gegensatz zum Offshoring, der Auswärts-Verlagerung von Produktion - die Erstellung von Gütern und Dienstleistungen im Heimatmarkt der Firma.

Dass Deglobalisierung mehr als nur ein Modewort ist, dafür gibt es mehrere Gründe:

die Geopolitik

die Pandemie

die Digitalisierung

die Dekarbonisierung

Geopolitik: Galten die USA lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg - und vor allem seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion – als einzige Supermacht, so hat sich mit China die unipolare wieder in eine multipolare Welt verwandelt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist das Reich der Mitte – um Kaufkraftparität adjustiert – mittlerweile die größte Volkswirtschaft der Welt.

Damit knüpft es an seine historische Bedeutung an. Nach dem Wirtschaftshistoriker Angus Maddison (Angus Maddison, „Contours oft he World Economy 1-2023 AD: Essays in Macro-Economic History“, 2007) und der Fortführung von dessen Daten mittels der Datenbank des IWF, hat China einen Anteil von 19 Prozent am globalen Bruttoinlandsprodukt (die unterschiedliche Kaufkraft der Länder wurde berücksichtigt). 1993 lag dieser Anteil noch bei 5 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 1.000 betrug der Anteil Chinas an der Weltwirtschaft 22 Prozent.

Die tektonischen Platten der Geopolitik verschieben sich entlang der ökonomischen Macht. Wie die Anteile am (kaufkraftbereinigten) Bruttoinlandsprodukt zeigen, schließt China nach seinem Tief unter Mao seit den Deng Xiaopingschen Reformen wieder zur alten Größe auf. Auch der Anteil der aufstrebenden Länder Asiens hat zugelegt.

Zum Systemwettbewerb, und auch dem Wettbewerb um Arbeitsplätze, tritt der Wettbewerb um Technologieführerschaft. Da verwundert es wenig, dass die Handelshemmnisse wieder zunehmen. Wie es der „GTA Report“ (Global Trade Alert online, „The 28th Global Trade Alert Report“) ausweist, hat sich die Anzahl handelsdiskriminierender Maßnahmen seit 2002 mehr als vervierzehnfacht. Haupttreiber waren die USA, gefolgt von China und, mit etwas mehr Abstand, Deutschland. Gleichzeitig hat sich die Produktion im verarbeitenden Gewerbe massiv in die Entwicklungsländer verschoben.

Dies reflektiert zum einen den steigenden Anteil des Dienstleistungsgewerbes in den Industriestaaten, aber auch den Ausbau der Werkbänke offshore, also in anderen Weltteilen. Entsprechend ist auch der Anteil der Industriestaaten am globalen Exportvolumen zurückgegangen, während gleichzeitig jener der aufstrebenden Staaten zugelegt hat. Auch hier wieder allen voran China (Unctad-Statistiken).

Globaler Druck auf die Lieferketten

Die Covid-Pandemie hat nun die Anfälligkeit der globalen Lieferketten verdeutlicht. Wenn wichtige Medikamente, Atemschutzmasken und Impfstoffe nur in einer Region der Welt produziert werden und es krisenbedingte Lieferengpässe gibt, wird deutlich, dass die Produktionsstandorte stärker diversifiziert werden müssen. Noch stärker ersichtlich wird dies anhand eines Blickes auf den „Global Supply Chain Pressure Index“ der Federal Reserve Bank von New York.

Dieser Index zeigt den Druck auf die Lieferketten global an. Er speist sich aus einem breiten Datenset an Transportkosten und Umfragen zu den Lieferbedingungen unter den Einkaufsmanagern. Er weist sehr eindrücklich die Zerwürfnisse als Abfolge der Covid-19-Pandemie und besonders der Zero-Covid-Politik Chinas aus. Die Botschaft lautet: Aus Lieferketten müssen Liefernetze werden.

Dies ist eine Chance für die Digitalisierung. Die Kosten für Roboter sind drastisch gefallen, so eine Studie des Beratungshauses Deloitte (Deloitte, „The robots are coming“, 2015). Dies lässt offshore Arbeitsplätze, also Arbeitsplätze außerhalb des Heimatmarktes, gegenüber Onshore-Robotern immer weniger attraktiv erscheinen.

Schon 2015 kam die Studie zu dem Schluss: Während ein Beschäftigter in den Niedriglohnländern nur 35 Prozent eines Onshore-Vollzeitbeschäftigten kostet, kommt ein Roboter nur auf ein Zehntel. Aus den komparativen Standortvorteilen von Niedriglohnländern sind Vorteile der Vor-Ort-Produktion geworden.

Warum also nicht vor Ort produzieren, im Heimatmarkt, oder da wo die Kunden sind? Auch aus Sicht der Dekarbonisierung wäre dies sinnvoll: Waren müssen nicht mehr um den Globus transportiert werden. Die Umweltbelastung sinkt. Gleichzeitig reduziert die Dekarbonisierung die Lieferketten, zum Beispiel weil weniger Teile für ein Elektroauto als für ein Auto mit Verbrennungsmotor benötigt werden.

Near shoring wird an Bedeutung gewinnen

Near shoring – das Produzieren näher am Heimatstandort der Firma oder näher beim Endabnehmer – sollte aus Umweltschutzgründen zukünftig ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Es spart Treibhausgase und die damit verbundenen Kosten (Barclays, „Deglobalisation: Homecoming“, special report 13. Juli 2022). Denn: Wenn die Emission von Treibhausgasen bepreist wird, wie es zum Beispiel durch das „European Trading Scheme“ der Fall ist, dann steigen auch die Transportkosten – die komparativen Vorteile werden geringer oder heben sich auf.

Allerdings: Deglobalisierung ist nicht gleich Deglobalisierung. Während der Warenhandel zurückgeht, steigt der Handel mit Dienstleistungen, Daten- und Clouddienste (McKinsey Global Institute: „Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains“, 2019).

In der Gesamtsicht ist Deglobalisierung zumindest teilweise ökonomisch wie ökologisch sinnvoll. Es hilft Umweltkosten zu reduzieren und Lieferkettenrisiken zu diversifizieren, während gleichzeitig Standortvorteile weniger rentabel werden. Da, wo es sich aus geopolitischen Erwägungen ableitet, bedeutet dies mehr Sand im Getriebe und ist ein politischer Preis.

Stehen wir vor einem Ende der Globalisierung? Zumindest vor einem Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen: Der Trend geht zu mehr Regionalisierung, während es gleichzeitig zu einer Verschiebung von Gütern hin zu Dienstleistungen und Daten kommt.