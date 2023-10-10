Volkswirt Hans-Jörg Naumer
Warum Deglobalisierung teilweise sinnvoll ist
Für einen Ökonomen ist die Welt zunächst relativ einfach: Je globaler, desto besser. Global verstanden als den möglichst schrankenlosen Handel von Waren und Dienstleistungen. Dahinter steckt die Erkenntnis des vor fast genau 200 Jahren verstorbenen David Ricardo, einem der Altmeister der Ökonomie. Er erkannte die „komparativen Vorteile“ zwischen Standorten (David Ricardo, „On the Principles of Political Economy and Taxation“, 1817).