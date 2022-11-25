Volkswirt Johannes Mayr
So riskant ist die Deglobalisierung für Europa
Der Welthandel ist unter Druck. Handelskonflikte mit Zollschranken und Sanktionen gehören zum neuen Normal und haben die Idee von Wohlfahrtsgewinnen durch Freihandel unter den Regeln der WTO deutlich zurückgedrängt. Eine Spaltung in zwei – von China und den USA dominierten – Einflusssphären ist ein ernstzunehmendes Szenario. Das Re-Shoring von Produktion wird als geeignetes Instrument gesehen, um strategische Vorteile zu etablieren, Abhängigkeiten zu reduzieren und die Anfälligkeit von Wertschöpfungsketten zu verringern. In der Summe entstehen dadurch global erhebliche ökonomische Kosten und Risiken.