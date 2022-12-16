Ökonom Alexander Börsch
Das spricht gegen die Deglobalisierung
2022 hat gute Chancen, als das Jahr in die Geschichte einzugehen, in dem die Geopolitik ins öffentliche Bewusstsein und in die Wirtschaftswelt zurückkehrte. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist der offensichtliche Auslöser. Der Krieg ist allerdings nicht der einzige Faktor. Durch die Handelsstreitigkeiten und die Systemkonkurrenz zwischen China und den USA sowie durch die Ungewissheit über die chinesischen Pläne bezüglich Taiwans wird das gesamte internationale Umfeld zunehmend konfliktreicher. Noch dazu scheint sich die Globalisierung im Rückwärtsgang zu befinden. Der globale Güterhandel bewegt sich seit Jahren eher seitwärts als aufwärts; der Protektionismus vor allem im Technologiebereich hat stetig zugenommen. Deglobalisierung und Decoupling sind die wirtschaftspolitischen Schlagwörter der Stunde.