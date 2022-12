Nachfolger für Markus Krall Degussa Goldhandel bekommt neuen Chef

Degussa Goldhandel bekommt einen neuen Chef: Nachdem im November der Sprecher der Geschäftsleitung des Unternehmens, Markus Krall, abgesetzt wurde, soll zum 15. März 2023 Christian Rauch an die Spitze des Frankfurter Goldhändlers treten.

Der 50-Jährige verfüge über eine langjährige Erfahrung im Unternehmensmanagement, teilt das Unternehmen mit: Der Diplom-Volkswirt sei jeweils rund zehn Jahre für die Sony Corporation und den Schreibgerätehersteller Montblanc tätig gewesen. Es schloss sich eine Station bei der italienischen Luxus-Outdoor-Marke Unopiù an. Bei Degussa Goldhandel soll Rauch „messbare Unternehmensziele erarbeiten und das Unternehmen gemeinsam mit der Belegschaft in Aufbau und Prozessen organisieren und ausrichten“, wünscht sich sein zukünftiger Arbeitgeber.

Rauch selbst will bei seinem bevorstehenden Jobantritt erklärtermaßen auf Teamwork setzen. Der Degussa-Chef in spe stellt in Aussicht: „Ein Unternehmen kann in der heutigen Komplexität nur dann erfolgreich sein, wenn alle Mitarbeiter Verantwortung für das Business übernehmen. Traditionelle Hierarchien funktionieren nicht mehr.“

Rauchs Vorgänger, der mittlerweile nicht mehr dort tätige Degussa-Goldhandel-Geschäftsführer Markus Krall, war Ende November mit sofortiger Wirkung von seinem Amt entbunden worden. In einer Unternehmensmitteilung, aus der das Handelsblatt zitierte, war verlautbart worden, dass Krall sich anderen beruflichen Herausforderungen widmen wolle – ohne Gründe für Kralls Abgang zu nennen.

Der streitbare ehemalige Degussa-Goldhandel-Chef war kurz zuvor von einer Veranstaltung des Schweizer Bistums Chur ausgeladen worden – mit der Begründung, er verbreite Verschwörungstheorien und vertrete antisemitische Positionen. Über den Vorfall hatte die Neue Zürcher Zeitung berichtet. Krall hatte die Antisemitismus-Vorwürfe zurückgewiesen.

In der Vergangenheit war Krall mit oft düsteren Wirtschaftsprognosen und polarisierenden politischen Äußerungen aufgefallen. Auf Twitter etwa äußert sich Krall regelmäßig in emotional aufgeladenen Posts zu Corona-Pandemie, Klimapolitik und tagesaktuellen Themen.