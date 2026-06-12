Der Edelmetallhändler Degussa hat sich am 9. Juni überraschend von seiner gesamten Führungsebene getrennt. Der bisherige Chef Christian Rauch und Finanzchef Mark Sommer verlassen das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Der Verwaltungsrat fasste den Beschluss auf seiner Sitzung im schweizerischen Baar „im gegenseitigen Einvernehmen“, wie es in der Mitteilung lapidar heißt. Gründe für den Schritt nannte Degussa nicht.

Innerhalb der Edelmetallbranche sucht man seitdem nach Erklärungen. Dabei war das Umfeld zuletzt ausgesprochen günstig: Die vergangenen beiden Jahre galten für den Edelmetallhandel als lukrativ, auch Degussa sprach immer wieder von starken Geschäftszahlen.

Verwaltungsratspräsident und Eigentümer August François von Finck würdigte beide scheidenden Manager gleichwohl mit Lob. „Christian Rauch hat in den vergangenen Jahren unsere Marke und unsere Position im Edelmetallmarkt gestärkt. Mark Sommer hat parallel dazu Prozesse und Steuerung auf ein solides Fundament gestellt. Dafür danken wir ihnen und wünschen alles Gute für den weiteren Weg“, erklärte von Finck. Zugleich betonte er: „Degussa steht heute auf einem starken Fundament und ist besser aufgestellt denn je.“

Alexander Betz kommt von der Patrizia

Als neuer CEO übernimmt Alexander Betz, 54 Jahre alt und nach Unternehmensangaben seit mehr als drei Jahrzehnten als Gründer, Unternehmer und Führungspersönlichkeit tätig. Zuletzt war er Chief Digitalisation Officer mit operativer Verantwortung bei der Immobilieninvestmentgesellschaft Patrizia; zuvor führte er Efonds als CEO. Von Finck bezeichnet ihn als "erfahrenen Gründer, Unternehmer und ehemaligen Vorstand börsennotierter Unternehmen„ sowie als „ausgewiesenen Experten für die Skalierung komplexer Geschäftsmodelle“.

Betz selbst sagt dazu: „Es ist mir eine Ehre, Degussa bei ihrem nächsten Schritt der Unternehmensentwicklung begleiten zu dürfen. Viele der großartigen Kolleginnen und Kollegen habe ich während meiner Beratungs- und Umsetzungstätigkeit bereits kennenlernen dürfen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Neues Führungsmodell mit drei Ressorts

Das CFO-Amt übernimmt übergangsweise Tino Porzel, Mitglied des Degussa-Verwaltungsrats. Die Suche nach einem dauerhaften Finanzchef hat bereits begonnen. Zusätzlich will das Unternehmen erstmals einen Chief Revenue Officer (CRO) bestellen, der die Wachstums- und Internationalisierungsstrategie verantworten soll. Künftig sollen CEO, CRO und CFO die Geschäftsführung gemeinsam bilden.

Von Finck baut Degussa seit 2021 um

Hintergrund des Umbaus ist eine länger laufende strategische Neuausrichtung. Von Finck hatte das Unternehmen von seinem Vater August von Finck junior geerbt, der im Dezember 2021 verstorben war. Er entließ damals den CEO Markus Krall und holte Christian Rauch als Nachfolger. Unter Rauch vollzog Degussa den Bruch mit der früheren stark politischen Ausrichtung und setzte verstärkt auf digitale Angebote sowie jüngere Kundengruppen.

Degussa gilt als einer der großen europäischen Gold- und Edelmetallhändler. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und betreibt Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien. Im Jahr 2025 erzielte es nach eigenen Angaben einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Schweizer Franken. Das Unternehmen ist Vollmitglied der London Bullion Market Association (LBMA).