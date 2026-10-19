Sparkassen-Kunden können künftig über die Sparkasse-App eigenständig in Kryptowährungen investieren. Die Dekabank rollt das Angebot schrittweise für interessierte Institute aus.

Deka-Schriftzug: Die Vermögensverwaltung der Sparkassen nimmt ein Angebot zum Kryptohandel für Sparkassenkunden ins Programm.

Die Dekabank steigt in den Krypto-Handel für Privatkunden der Sparkassen ein. Unter dem Namen „Krypto – powered by Deka“ können Kundinnen und Kunden in ausgewählte Kryptowährungen investieren. Das Angebot soll in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt werden. Ob es tatsächlich bei den eigenen Kunden ankommt, liegt allerdings bei jeder einzelnen Sparkasse: Sie entscheidet eigenständig, ob sie das Angebot in ihr Portfolio aufnimmt.

Zum Start stehen fünf gängige Kryptowährungen zur Auswahl: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und Polygon. Pro Order fällt eine Gebühr von 0,99 Euro an. In der Sparkassen-App können Kunden die neue Anlagemöglichkeit in einem eigenen Navigationsbereich innerhalb der Themenwelt „Anlegen“ finden. Ein Depot brauchen sie dafür nicht zwingend.

Für digitalaffine Selbstentscheider

Als Zielgruppe für das Krypto-Angebot nennt Deka digitalaffine Anleger, die ihre Investmententscheidungen selbst treffen. Wegen der erheblichen Risiken und starken Kursschwankungen von Kryptowährungen richte sich das Angebot ausschließlich an volljährige Sparkassen-Kunden, will die Bank verstanden wissen.

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Die notwendige Lizenz, um Kryptowährungen verwahren zu dürfen, hat die Dekabank bereits 2024 von der Bafin erhalten. Sie wird auf Basis der europäischen Micar-Verordnung vergeben. Damit kann die Deka Handel, Verwahrung und Kundensupport zentral aus einer Hand anbieten. Kryptowerte und Private Keys liegen direkt in der Wallet der Deka, versichert die Bank.

Neu ist das Thema Krypto für die Deka nicht. Schon Ende 2021 gab sie über ihre Blockchain-Plattform Swiat erstmals Krypto-Wertpapiere aus. Ihre Infrastruktur zur Kryptoverwahrung bietet sie seit 2025 institutionellen Kunden an. Im Oktober 2025 kündigten die Deka und die Börse Stuttgart Digital an, ihre Krypto-Partnerschaft auf Privatkunden auszuweiten. Die Börse Stuttgart Digital sollte dabei die Liquidität liefern.

Über die Dekabank

Die Deka-Gruppe ist das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen und gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe. Zu ihr zählen die Dekabank Deutsche Girozentrale und deren Tochtergesellschaften. Mit einem verwalteten Vermögen von 485 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2026) und 6,2 Millionen betreuten Depots gehört sie zu den größten Wertpapierdienstleistern und Immobilien-Asset-Managern in Deutschland.