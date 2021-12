Eigentlich lief doch alles ganz gut. Nach den Sonderproblemen der deutschen Industrie im vergangenen Jahr schien sich die Konjunktur im ersten Quartal 2019 wieder gefestigt zu haben. Globale Frühindikatoren wie derjenige der OECD deuteten eine erste Belebung der globalen Industrieproduktion zur Jahresmitte an, und die Aktienmärkte erholten sich unter anderem in der Erwartung, dass der amerikanisch-chinesische Handelsstreit gelöst werden könnte. Und dann kam am 6. Mai der Tweet des US-Präsidenten: „The 10 Prozent will go up to 25 Prozent on Friday. 325 Billions Dollars [...] of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25 Prozent.”

Wie kann man einen gut laufenden Aufschwung kleinkriegen?

Man nehme eine gehörige Portion nationaler Egoismen und paare diese mit einer aggressiven Rhetorik und politischem Starrsinn. Seit Anfang 2018 sinken die deutschen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten (Abb. 1), seit Anfang 2018 sinkt der globale Einkaufsmanagerindex (Abb. 2) und seit Anfang 2018 gehen von der Politik mit einer unseligen Kontinuität Schreckmomente für die Wirtschaft aus, die sich lähmend auf die Konjunktur auswirken.

Das Jahr 2019 übertraf bezüglich der politischen Schocks sogar das Vorjahr: