Versicherungen gibt es am Finanzmarkt nicht mehr. Notenbanken gehen zwar mit immer neuen geldpolitischen Programmen gegen die rückläufige Wirtschaft und Aktienmärkte vor. Doch das ging nur gut, bis die Aktienkurse weltweit in der ersten Augusthälfte abtauchten.

Vermeintlicher Auslöser für die Kurskorrektur an den Aktienmärkten war die erneute Eskalation der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump drohte, ab September die bislang noch nicht mit einem Zoll belegten Warenimporte aus China mit einem solchen zu belegen – immerhin ein Volumen von 300 Milliarden US-Dollar. Aber dies und die weiterhin schwachen Signale aus Industrie und Welthandel sind nur ein Teil des Problems. Daneben spielten auch die teilweise gespenstischen Bewegungen an den Rentenmärkten eine Rolle.

Die Renditen der Staatsanleihemärkte sanken auf neue Tiefststände, sowohl in Deutschland als auch in den USA, wobei mittlerweile die Nulllinie auch bei zehnjährigen US-Treasuries nicht mehr ausgeschlossen wird. Diese Bewegungen sagen etwas anderes über das Vertrauen in die Notenbankpolitik aus. Wurden bislang immer wieder Konjunkturhoffnungen belebt, wenn die Notenbanken ihre Instrumente auspackten, so macht sich jetzt in den Entwicklungen der Kapitalmarktrenditen ausgeprägter Pessimismus breit: Eine negative Zinskurve in den USA erscheint vielen Marktteilnehmern als Vorbote einer Rezession. Wir können uns dieser Interpretation nicht anschließen. Zu sehr sind die Staatsanleihemärkte durch die Kaufprogramme der Notenbanken verzerrt, zu sehr vernebeln die umsatzarmen Sommerwochen den Blick für die „wahren“ Renditen, die dann gehandelt werden, wenn die Neuemissions-Saison wieder losgeht.

Und was die Rezession in den USA angeht, so wäre sie – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – eine statistische Ausnahme: Eine Rezession im letzten Amtsjahr eines Präsidenten gab es nur neunmal seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und eine Rezession kurz vor der Präsidentenwahl geht nicht gut aus für den aktuellen Amtsträger. In vier der besagten neun Fälle ließ sich der amtierende Präsident erneut aufstellen. Drei wurden abgewählt. Es gelang also bislang nur einem US-Präsidenten die Wiederwahl trotz einer Rezession. Das ist eine Ehre, die in Geschichtsbüchern kaum vermerkt ist. Wer kennt schon Präsident William McKinley aus dem Jahr 1900?

Donald Trump würde im Falle einer Rezession im kommenden Jahr also ziemlich sicher seine zweite Amtsperiode riskieren. Es erscheint vor diesem Hintergrund relativ unwahrscheinlich, dass Trump die US-Wirtschaft im kommenden Jahr sehenden Auges in die Rezession rutschen lässt. Vor dem Hintergrund ist eine Rezession in den Jahren 2021/2022 wahrscheinlicher, denn historisch steigt die Wahrscheinlichkeit im fünften und sechsten Amtsjahr eines Präsidenten deutlich an. Sollte also im kommenden Jahr die Weltkonjunktur weiter halten – was wir erwarten –, so sollte auch der Schwächeanfall der Aktienkurse wieder überwunden werden.