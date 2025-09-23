Die Sparkassen-Fondsgesellschaft erweitert ihr Sortiment um einen aktiv gemanagten ETF für High-Yield-Anleihen. Weitere Produkte in diesem Bereich sind vorerst nicht geplant.

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmensanleihen aus dem Hochzinsbereich, die in Euro denominiert sind.

Die Dekabank betritt Neuland: Mit dem Deka Active EUR High Yield ETF (ISIN: DE000ETFL649) bringt der zentrale Wertpapierdienstleister der Sparkassen seinen ersten aktiv verwalteten ETF an den Markt. Das Produkt ist seit August an den Börsen Frankfurt und Stuttgart handelbar.

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmensanleihen aus dem Hochzinsbereich, die in Euro denominiert sind. Dabei kommen Emittenten weltweit infrage, sofern sie beim Erwerb über ein Rating unterhalb von BBB- Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur verfügen und die hauseigene Prüfung bestehen.

Quantitativer Ansatz statt Benchmark

Anders als die mehr als 50 passiven ETFs der Deka folgt der neue Fonds keinem Index. Stattdessen setzt Portfoliomanager Jörg Wucherpfennig auf einen quantitativen Faktor-Ansatz. Mathematische Modelle und Algorithmen analysieren systematisch große Datenmengen, wobei der Faktor „Qualität“ im Mittelpunkt steht. Dabei werden sowohl die Kreditwürdigkeit der Anleihe als auch die des jeweiligen Unternehmens bewertet.

„Wir nehmen ein zunehmendes Interesse an diesem Segment wahr und beobachten das Feld“, erklärt ein Deka-Sprecher gegenüber „Fonds professionell“. Das Produkt sei ein Testballon – weitere aktive ETFs seien derzeit nicht in Planung.

Kostenstruktur im Fokus

Mit laufenden Kosten von 0,35 Prozent jährlich positioniert sich der Fonds im Mittelfeld. Hinzu kommen Transaktionskosten von 0,25 Prozent. Die Mindestanlagesumme beträgt 25 Euro, Sparpläne sind möglich. Der Fonds schüttet Erträge aus.

Die Deka reiht sich mit diesem Schritt in eine wachsende Gruppe europäischer Fondsgesellschaften ein, die das Segment aktiver ETFs erschließen. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von rund 18 Milliarden Euro in passiven ETFs verfügt die Sparkassen-Tochter über eine solide Basis für diesen Vorstoß.

Marktumfeld bleibt herausfordernd

Der Zeitpunkt der Auflage fällt in ein volatiles Marktumfeld. Politische Unsicherheiten und hohe Staatsschulden belasteten die Anleihemärkte im August. Während US-Treasuries von Zinssenkungserwartungen profitierten, gerieten europäische Staatsanleihen – besonders aus Frankreich – unter Druck.

Für Hochzinsanleihen ergab sich im August ein gemischtes Bild: Euro-denominierte Papiere verzeichneten leicht steigende Risikoaufschläge, während sich die Spreads bei Dollar-Anleihen einengten. Der neue Deka-ETF kann nun mit der Zeit beweisen, ob der quantitative Ansatz in diesem Umfeld tatsächlich Mehrwert gegenüber passiven Strategien generieren kann.