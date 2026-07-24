Die Deka bereitet einen ETF auf seltene Erden und strategische Metalle vor. Der Fonds zielt auf Metalle für Batterien, erneuerbare Energien und Halbleiter ab.

Die Deka wagt sich an ein Rohstoffthema, das eng mit Energiewende und Aufrüstung verknüpft ist: Der Fondsanbieter der Sparkassen hat den Deka Rare Earth and Strategic Metals ETF bei den irischen Behörden registrieren lassen, wie „ETF Stream“ berichtet. Ein Starttermin sowie eine ISIN ist noch nicht bekannt. Inhaltlich zielt das Produkt auf Metalle, deren Nachfrage mit der nach Batterien, erneuerbarer Energie und Halbleitern wächst.

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Für die Deka reiht sich der ETF in ihre Palette langfristiger Struktur- und Nachhaltigkeitsthemen ein. Im Vertrieb kann die Gesellschaft auf das Sparkassennetz zurückgreifen, über das ihre ETFs zuletzt Zuflüsse verzeichneten.

In dem Segment sind bereits mehrere Anbieter aktiv, allen voran Vaneck. Der Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF (ISIN: IE0002PG6CA6) trägt einen nahezu identischen Namen und verwaltet rund eine Milliarde Euro. Auch Blackrock, Global X und Legal & General bieten entsprechende Produkte an.