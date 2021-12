Christian Hilmes 02.05.2008 Lesedauer: 1 Minute

Deka-Fonds: Aus für Dubliner Dutzend

Letzter Vorhang für zwölf Deka-Fondsprodukte, die in Irland aufgelegt wurden: Anteile der Fonds können nur noch bis zum 20. Juni verkauft werden. Ansonsten wird der jeweilige Anteilswert der Fonds nach ihrer Auflösung den Anlegern automatisch gutgeschrieben. Die Deka will zukünftig nur noch Fonds in Deutschland und Luxemburg verwalten. In die dort aufgelegten Fonds können betroffene Anleger kostenlos wechseln.