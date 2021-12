Deka-Fonds darf ins Herz des Schwarzen Kontinents

Deka weitet die Anlageregion des Deka Middle East (WKN: DK0EDP) aus. Zukünftig kann Fondsmanager Alexander Mozer auch Aktien aus Schwarzafrika beimischen. Das dokumentiert auch der neue Fondsname Deka Middle East and Africa.Bisher sind im Fonds nur Investments in Afrikas Mittelmeeranrainer zu finden. Ägypten ist aktuell das Land mit der zweithöchsten Gewichtung im Portfolio (22 Prozent). Mozers Nummer 1 ist derzeit die Türkei (26,9 Prozent).„In den nordafrikanischen Staaten finden wir bereits eine ausreichende Liquidität an den Börsen und gute wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingen“, erklärt Fondsmanager Mozer. Das sei für die rohstoffreichen Länder südlich der Sahara auch zu erwarten. „Wir wollen bereit sein, wenn sich dort interessante Möglichkeiten bieten.“