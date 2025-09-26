Die Infrastruktur-Milliarden der Bundesregierung haben das Thema auch bei Anlegern in den Fokus gerückt. Nun reagiert Deka mit einem neuen Fonds.

Das Thema Infrastruktur ist mit dem Milliarden-Paket der Bundesregierung stärker in den Fokus von Anlegern gerückt. Nicht nur in Deutschland ist der Bedarf riesig: „In vielen Ländern wurde über Jahrzehnte hinweg zu wenig investiert. Jetzt sind große Summen nötig, die langfristig sinnvoll eingesetzt werden müssen“, sagt Deka-Fondsmanager Karsten Schrader. Mit dem Deka-Infrastruktur Aktien (ISIN: LU3077014135) hat die Fondsgesellschaft nun einen Themenfonds aufgelegt, der weltweit in Unternehmen des Segments investiert.

Die Schwerpunkte des Fonds liegen auf den vier Bereichen Energieinfrastruktur, Transportinfrastruktur, Kommunikationsinfrastruktur und Infrastrukturausbau. Insgesamt umfasst das Anlageuniversum laut Anbieter etwa 550 Titel, von denen 70 bis 100 ins Portfolio aufgenommen werden. Infrage kommen dabei sowohl kleine und mittlere Unternehmen als auch Großkonzerne.

Das Ziel sei, nicht nur traditionelle Infrastrukturbetreiber zu berücksichtigen, sondern auch Unternehmen beizumischen, die „von der aktuellen Investitionsdynamik profitieren“, erklärt Fondsmanager Schrader. Das könnten etwa Baufirmen, Kabel- und Turbinenhersteller, aber auch Planungsbüros sein. Regional wolle er einen Fokus auf Europa und die USA setzen. „Unternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern können zwar beigemischt werden, spielen jedoch eine untergeordnete Rolle.“

Den größten Investitionsbedarf sieht Schrader beim Ausbau der Stromnetze. Die steigende Nachfrage durch die Elektrifizierung von Mobilität sowie den Ausbau von Rechenzentren stelle das überalterte Netz vor große Herausforderungen. Hinzu komme der wachsende Anteil erneuerbarer Energien, die ins Netz eingespeist werden. Schrader: „Versorger investieren Milliarden, um mit diesen Herausforderungen Schritt zu halten.“

Privatinvestoren werden einen Großteil des Infrastrukturausbaus stemmen

Die Sorge, dass der Bereich zu stark von staatlichen Förderpaketen abhängig sei, hält Schrader für überschätzt. „Mit Blick auf die Summen, die benötigt werden, ist fiskalischer Handlungsspielraum zwar hilfreich, um Impulse zu setzen, letztendlich sind es aber private Investitionen, die den Großteil des Infrastrukturausbaus stemmen werden“, so der Fondsmanager. Entscheidend sei, dass Regierungen Rahmenbedingungen schaffen, die Anreize für Investitionen setzen.

Die Notwendigkeit öffentlicher Investitionen hält Schrader jedoch für unbestreitbar: „Infrastrukturdefizite wie verspätete Züge oder Staus mögen im Alltag nur lästig sein, führen auf volkswirtschaftlicher Ebene aber zu erheblichen Produktivitätsverlusten und Wettbewerbsnachteilen.“ Generell sei der Bereich für das Funktionieren der Gesellschaft notwendig und daher weniger abhängig von Konjunktur und weltweiten Konflikten. Hinzu komme, dass die Regulierung zu vergleichsweise stabilen und langfristig planbaren Erträgen führe – ein Beispiel sind Stromnetzbetreiber.

Mittlerweile können Anleger auch mit kleinen Summen – über einen Eltif oder das Infrastruktursondervermögen – direkt in Infrastrukturprojekte investieren. Schrader sieht Aktien dennoch im Vorteil: Über einen aktiven Fonds lasse sich eine größere Bandbreite an Unternehmen abdecken. Zudem könne er schneller auf Marktveränderungen reagieren.