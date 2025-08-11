DAS INVESTMENT: Herr Adorf, wenn man Ihren Namen googelt, landet man erstmal beim berühmten Schauspieler. Ist das ein Segen oder ein Fluch?

Mario Adorf: Das hängt im Wesentlichen von der Performance des Fonds ab (lacht). Bis dato wäre es kein Übel, wenn ich auch weiter vorne in der Trefferliste eingeordnet wäre. Ich habe den Schauspieler auch schon mal getroffen – eine sehr angenehme Person.

Sie managen den Deka-Global Champions seit der Auflage 2006. Das sind 19 Jahre mit demselben Produkt. Was macht Sie so treu?

Adorf: Zum einen bin ich Ideengeber des Fonds. Das verbindet etwas mehr, als wenn man einen Fonds zugeordnet bekommt. Ich bin nicht nur Fondsmanager der ersten Stunde, sondern auch seit dem allerersten Tag Investor. Seit der Auflage hat sich das Fondvolumen mehr als vertausendfacht. Die Sparkassen und ihre Kunden, die bei uns relativ stark investiert sind, haben Spaß daran. Das motiviert auch mich und zudem haben wir die Möglichkeit uns mit den führenden Unternehmensvorständen über die künftigen Entwicklungen auszutauschen, das ist nach wie vor sehr spannend und es gefällt mir noch nach 25 Jahren Fondsmanagement immer noch. Deka-Global Champions ist sozusagen mein Baby, und das betreue ich sehr ganzheitlich.

2006 war Facebook noch Studenten vorbehalten und niemand wusste, was ein iPhone ist. Hand aufs Herz: Wie früh haben Sie diese global Champions erkannt?

Adorf: Nicht früher als jeder andere. In der Regel sind wir als Unternehmen bei vielen der neueren Tech-Größen mit den Börsengängen mitgegangen. Bei Facebook erinnere ich mich noch, wie verhalten die Aktie erstmal lief. Aber wir waren so ziemlich von Anfang an dabei, weil uns das Geschäftsmodell schon zeitnah überzeugte.

2006 war auch das Jahr des Sommermärchens. Was ist schwieriger: einen WM-Titel zu gewinnen oder dauerhaft gute Performance zu liefern?

Adorf: Trotz allem einen WM-Titel, weil das auch eine gewisse Art von Glück braucht. Man kann den Titel nicht erzwingen. Die Performance kann man auch nicht erzwingen, aber ich kriege oft die Frage von Ratingagenturen: Wie kann es sein, dass der Fonds über nun bald zwei Jahrzehnte eigentlich kein anderes Rating als drei, vier oder fünf Sterne kennt? Deutlich über die Hälfte der Zeit hatte Deka-Global Champions sogar vier oder fünf Sterne. Natürlich lebt Deka-Global Champions auch davon, dass er auch im Vergleich mit anderen Fonds gut abschneidet. Man sollte die Demut vor den Märkten dennoch nicht verlieren. Jeder Tag fängt bei null an, für vergangene Erfolge kann man sich nichts kaufen.

Hinterfragen wir doch mal Ihre Globalisierungsthese von 2006: Erleben wir nicht gerade das Ende der Globalisierung mit Decoupling und Handelskriegen?

Adorf: Ich denke, nein. Wenn man sich anschaut, welche Unternehmen momentan den Schwerpunkt bilden, sind es deutlich weltmarktanteilsführende Unternehmen mit lokaler Aufstellung. Ein Unternehmen wie Nestlé hat lokale Geschäfte in allen Bereichen und kann sich relativ schnell adaptieren. Gerade lokale Exportweltmeister wie der deutsche Mittelstand haben jedoch mit diesem Phänomen zu kämpfen.

Sie sind zu etwa einem Viertel in Emerging Markets investiert, während viele Kollegen diese noch meiden. Sind Sie ein unverbesserlicher Optimist?

Adorf: Die Grundidee des Fonds war damals: Wir hatten schon relativ viele MSCI-orientierte Fonds bei der Deka, die auf Industrieländer fokussieren, wir wollten einen etwas anderen Ansatz. Beim Deka-Global Champions haben wir uns die Frage gestellt, ob wir einen globalen Fonds auflegen, der auch die andere Hälfte der Weltwirtschaft, die Entwicklungsländer, stärker berücksichtigt? Das war für mich einleuchtend. Es ist zudem die Hälfte, die auch schon seinerzeit mit Abstand am stärksten gewachsen ist und wahrscheinlich auch weiter wachsen wird. Wenn ich mir Anlagezeiträume von 10 bis 15 Jahren anschaue und die Idee verinnerliche, dass Volkswirtschaften mit Produktivkapital sechs, sieben Prozent nominal wachsen sollten – beispielsweise aus demografischen Gründen oder wegen Inflation – dann ist es möglicherweise eine gute Idee, die Aktienanlagen so zu strukturieren, wie die Welt aufgebaut ist, um dann an einer möglichst breiten Entwicklung der Weltwirtschaft zu partizipieren.

Gerade bei China sind Sie antizyklisch tiefer investiert. Dabei hatten die vergangenen Jahre mit Lockdown-Politik, Evergrande-Krise und nun den geopolitischen Spannungen doch eher was mit Masochismus zu tun, oder?

Adorf: Die Frage ist, ob man deskriptiv vorgeht oder mit dem Blick nach vorne agiert. Grundsätzlich ist es so: Man hat eine Zustandsbeschreibung und einen Preis dazu. Wenn der Nachbar Zuckerrüben für einen Euro verkauft, schaut man, ob sie gesund und groß sind oder innen faul. Es gibt keinen Grund, das bei Aktienvermögen im Milliardenbereich anders zu machen. Wir beschäftigen uns zu 100 Prozent damit, was diese Unternehmen nach vorne gerichtet an Cashflows, Umsätzen und Gewinnen erzielen werden – nicht mit dem Blick zurück.

Sie arbeiten klassisch bottom-up mit fundamentaler Analyse. Wie ändert sich das im Zeitalter von KI?

Adorf: KI nutzen wir als wunderbares Tool für Research Reports und Geschäftsberichte. Man liest nicht mehr zwingend 100-Seiten-Dokumente. Man kann Dokumente hochladen und zusammenfassen lassen, das ist eine super Erleichterung für alles Deskriptive. Für die finale Ja-oder-Nein-Entscheidung hat KI für mich jedoch keine Relevanz. Man kann diesen Prozess nicht komplett automatisieren, weil keine Situation der vorherigen gleicht.

Wie wichtig sind persönliche Gespräche mit CEOs? Wie erkennen Sie, ob Ihnen jemand die Wahrheit sagt oder ein PR-Märchen auftischt?

Adorf: Kein CEO erzählt einem etwas, was er anderen nicht erzählen würde. Aber man kann den eigenen Investment-Case sehr gut miteinander abklopfen. Wenn wir etwa wissen möchten, welche Auswirkungen bestimmte Entwicklungen auf die Profitabilität haben oder wie sensitiv Investitionen auf das Umsatzwachstum wirken. Manchmal fällt schon auch ein Unwohlsein bei unseren Gesprächspartnern auf – nicht durch die Worte, die sie sagen, sondern körpersprachlich. Auf der anderen Seite gibt es auch Unternehmenslenker, die total overconfident sind, wenn es gerade gut läuft. Das kann doch auch zu einer gewissen Sorglosigkeit führen. Für uns ein Zeichen, genauer hinzuschauen.

Gibt es etwas, woran Sie früher geglaubt haben, was Sie heute für kompletten Unsinn halten?

Adorf: Der Glaube, wie ich das Geschäft angehe, ist gleich geblieben. Was sich geändert hat, ist die Duration. Früher hatten wir bei bewertungsorientiertem Vorgehen gefühlt sechs Monate später die Beobachtung, dass Dinge eher zu ihrem ökonomischen Wert hin gelaufen sind. Das kann mittlerweile auch mal zwei Jahre dauern, bis der Kurs sich in Richtung seines ökonomisch fairen Wertes bewegt. Heute gibt es so viele Handels- und Trendfolge-Strategien, die sich in der Kursbildung von den verschiedenen Marktteilnehmern wieder finden. Man muss seinem Investment-Case schon eher ein bis zwei Jahre Zeit geben.

Welche Entwicklung in der Finanzbranche wird völlig unterschätzt?

Adorf: Dass es nach wie vor ein People's Business ist. Das wird sich über zehn, zwanzig Jahre nicht ändern. Wir haben Leute, die Millionenvermögen investieren oder Gelder vermitteln – das ist ein Trust-Business. Das kann Vor- oder Nachteil sein, aber das wird bei aller Digitalisierung aus meiner Sicht unterschätzt.

Über den Interviewten:

Mario Adorf managt seit 2006 den Deka-Global Champions bei der Deka Investment. Nach seiner Ausbildung bei der Landesbank Baden-Württemberg wechselte er 1994 zur damals noch deutlich kleineren Deka. Der Fonds verwaltet mittlerweile mehr als 11 Milliarden Euro und investiert global in Unternehmen mit führender Marktposition, wobei auch Emerging Markets einen bedeutenden Anteil ausmachen.