Trotz Spannungen halten sich die Märkte robust. Christoph Witzke und Roger Vogt von der Deka erklären, wie sie Multi-Asset-Portfolios in diesem anspruchsvollen Umfeld aufstellen.

DAS INVESTMENT: Viele Anleger sind angesichts der aktuellen Lage verunsichert. Wie macht man ein Portfolio krisenfest?

Christoph Witzke: Im Rahmen unserer Anlagestrategie beleuchten wir verschiedene Einflussfaktoren für die Portfolioausrichtung. Das sind in der Regel fünf Faktoren: das konjunkturelle Umfeld, die Notenbankpolitik, das politische Umfeld, die sogenannten Cross-Asset-Trends – also wie sich die Märkte zueinander bewegen – und zu guter Letzt die Markttechnik. Das bedeutet, wir schauen, ob wir uns beispielsweise am Aktienmarkt im Aufwärts- oder im Abwärtstrend befinden. Der politische Faktor ist dabei mit Abstand der defensivste Faktor. Alle anderen Faktoren sind aber momentan deutlich positiver, insbesondere die marktbasierten Faktoren.

Wir sehen das politische und geopolitische Umfeld als Bremsklotz bei der Investorenstimmung und auch beim Potenzial der Weltökonomie. Aber wir sind in den vergangenen Jahren auch schon häufig eines Besseren belehrt worden, gerade was die Stabilität des Weltwirtschaftswachstums angeht. Auch aktuell brechen die Wachstumszahlen beispielsweise in den USA trotz der Handelszölle nicht weg, sondern sind weiterhin besser als im volkswirtschaftlichen Konsens erwartet.

Woran liegt das?

Roger Vogt: Das ist tatsächlich bemerkenswert. Wir haben den Ukraine-Russland-Konflikt, die Verletzung der Nato-Ostgrenze, kurzfristige Angriffe gegen Iran, den Gaza-Konflikt und auch der Taiwan-Konflikt mit China schwelt weiter. Dennoch sind die fundamentalen und marktinternen Faktoren weiterhin sehr stabil.

Witzke: Nehmen wir das Beispiel Handelszölle: Viele denken, dass die Produkte jetzt 20 Prozent mehr kosten, aber so einfach ist es nicht. Wir müssen unterscheiden zwischen den Preisen, die die Produzenten von einzelnen Komponenten in der Produktion haben, und dem Preis, den der Konsument am Ende bezahlt. Viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, sagen ganz klar, dass sie in ihrer Wertschöpfungskette ausreichend Möglichkeiten haben, die Handelszölle zu verdauen. Wenn zum Beispiel in der Produktion ein Bestandteil bisher 2 Euro gekostet hat und mit 20 Prozent Zoll 2,40 Euro kostet, aber der gesamte Komplex für 20 Euro verkauft wird, fallen die Zollgebühren kaum ins Gewicht.

Das ist ein Grund dafür, dass wir bislang kaum Abstrahleffekte auf die Unternehmensgewinne und das Wirtschaftswachstum sehen. Dennoch sind Investoren zurückhaltend, weil keiner weiß, welche Schlagzeilen als nächstes kommen. Es gibt also Effekte, die das Wirtschaftswachstum bremsen, momentan reicht das aber nicht aus, um den Konjunkturtrend zu brechen.

Wie stellen Sie Ihre Portfolios aktuell auf?

Witzke: Trotz des Optimismus können wir als professioneller Asset-Manager die Lage nicht verkennen. Wir haben unweigerlich erhöhte sogenannte Event-Risiken – bei den Handelszollverkündungen im ehemaligen Rosengarten konnten wir das an den Bildschirmen live miterleben. Wir sind in einem neuen geopolitischen Zeitalter angekommen, mit dem wir umgehen und für das wir uns im Portfolio-Management robust aufstellen müssen.

Das bedeutet: Nummer eins, in unserem Portfolio können wir nicht Vollgas fahren. Wir haben regulatorisch für jedes Konzept vorgegebene Bandbreiten mit minimalen und maximalen Quoten für Aktien und Anleihen. Für uns ist schon mal klar: In diesem Umfeld müssen wir zurückhaltender agieren, selbst wenn wir positiv gestimmt sind. Dafür sind die Event-Risiken viel zu hoch.

Zweitens haben strategische Quoten für Edelmetalle in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Im Vergleich zu vor zehn Jahren sind wir bei der Gold-Quote in gemischten Portfolios oder in der Vermögensverwaltung auf dem doppelten bis dreifachen Niveau angekommen. Die langfristigen Quoten betragen im Schnitt mindestens 5 bis 10 Prozent, können aber situativ auch deutlich höher sein.

Drittens machen wir uns Gedanken, was adäquate Anlagequoten in den USA oder Europa sein sollten. Das betrifft sowohl Aktien als auch die Anleihe-Seite. Wir haben mittlerweile eine zusätzliche Unsicherheit beim Thema Staatsverschuldung. Bei den Anleihen haben wir in den letzten Quartalen sukzessive bereits mehr Euro-Staatsanleihen gekauft.

Außerdem halten wir Liquiditätspuffer vor. Von Zeit zu Zeit, immer wenn die Volatilitäten auf niedrigen Niveaus sind, kaufen wir im Portfolio-Management beispielsweise Aktienabsicherungsoptionen. Das machen wir in diesen Zeiten häufiger, als man es vielleicht sonst machen würde.

Hat sich durch diese Entwicklungen das klassische 60/40-Portfolio überlebt?

Vogt: Das Jahr 2022 hat da sicherlich ein Umdenken eingeleitet, weil beide Assetklassen stark gefallen sind. Das hat zu einer Renaissance von Gold geführt. Gold war in den 70ern sehr populär, hatte um die Jahrtausendwende für Anleger aber kaum noch eine Bedeutung. Jetzt bauen sogar die Zentralbanken extreme Bestände auf, die vom Ausmaß her teilweise in die Richtung von Staatsanleihen gehen. Das zeigt, dass selbst die Notenbanken Schwierigkeiten haben, sich in diesem Umfeld zu positionieren und den Währungen nicht mehr so vertrauen, wie das früher der Fall war.

Witzke: Diversifizierung ist gerade im Multi-Asset-Kontext mehr denn je sinnvoll – und zwar sowohl zwischen den Anlageklassen als auch den entsprechenden Regionen. Lange Zeit haben sich viele Anleger auf die USA konzentriert. Das ändert sich jetzt.

Vogt: Ein Vorteil von Multi-Asset-Portfolios ist, dass wir neben derivativen Absicherungsinstrumenten Goldpositionen als Absicherung halten können, um Risiken aus Inflation, Staatsverschuldung und geopolitischen Krisen abzudecken. Auch die US-Dollar-Abwertung spielt eine Rolle.

Wo liegen in diesem Umfeld die Stärken aktiver Fonds?

Witzke: Gerade in diesem Jahr zeigt sich klar und deutlich: Bei Rückschlägen stürzen passive Anlagen eins zu eins mit dem Markt ab. Der große Vorteil aktiver Produkte ist, dass Fondsmanager bei Marktsignalen eingreifen und die Bewegung deutlich abbremsen können. Gerade bei so einem Absturz wie im April kann das einen Mehrwert bringen.

Kommen wir zu den regionalen Perspektiven. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in Europa?

Witzke: Wir haben durchaus Schlüsselindustrien und Branchen, die sich gerade in diese Richtung entwickeln wie beispielsweise die Verteidigungsbranche. Gleiches gilt für Infrastruktur. Verteidigungsunternehmen, Industrie und Banken laufen in Europa gut. Andere Branchen werden weiterhin von den USA abgehängt – Technologie ist so ein Beispiel. Das ist auch der Grund, warum wir Europa nicht vor den USA sehen. Wir sind überzeugt, dass die USA bei den Themen Tech, Industrie 4.0 und KI weiter Schwergewicht bleiben.

Vogt: Europa ist in der Summe günstiger bewertet, aber die Gewinn-Dynamik ist bei US-Unternehmen eben auch deutlich höher. Ein Grund ist sicher, dass in Europa von staatlicher Seite in den vergangenen Jahren viel zu wenig investiert wurde. Insofern könnten die Pläne der Bundesregierung eine Signalwirkung für Europa haben. Dabei kommt es jetzt selbstverständlich auf die Umsetzung an. Aber bei Investoren ist Europa durch diese politische Entscheidung weiter nach vorn gerückt. Das Potenzial ist in jedem Fall gegeben.

Anleger kommen also trotz aller Unsicherheiten an den USA nicht vorbei?

Witzke: Die USA bleiben für uns auf Aktienseite ein klares Schwerpunktinvestment. Die Gewinntrends und Investitionen, gerade wenn es um KI geht, bewegen sich auf enormen Niveaus und nehmen weiter zu. Angesichts der geopolitischen Lage ist es mehr denn je sinnvoll, sich breiter aufzustellen und auch mehr europäische Aktien hinzunehmen. Die USA behalten jedoch ihre wichtige Stellung.

Wie schätzen Sie die Aussichten in Schwellenländern ein, insbesondere auch in China?

Witzke: Die Aussichten haben sich aufgehellt. China galt zwischenzeitlich als kaum investierbar, läuft aber in diesem Jahr bislang hervorragend. Wir haben unsere Quoten in Asien wieder erhöht. Chinas Politik war zuletzt wieder etwas wirtschaftsfreundlicher, das Land rückt bei Investoren wieder mehr ins Bewusstsein. Aber solange die Probleme am Immobilienmarkt nicht gelöst sind, bleiben wir vorsichtig.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins gerade erneut gesenkt. Was bedeutet das für die Märkte?

Witzke: Die Zinssenkungen – und weitere vier im kommenden Jahr – sind bereits im Markt eingepreist. Sollte es nicht dazu kommen, beispielsweise weil die Konjunktur sich verbessert, könnte es Enttäuschungen geben. Das ist ein Risiko, das wir im Blick behalten.

Dazu eine Statistik: Wenn die Notenbank in den USA die Zinsen gesenkt hat und der Aktienmarkt nahe eines Allzeithochs stand, sind in den vergangenen 50 Jahren die Märkte in den folgenden zwölf Monaten immer gestiegen. Eine Garantie, dass es so weitergeht, gibt es aber selbstverständlich nicht.

Über die Interviewten:

Christoph Witzke ist als Leiter des CIO-Office und Fondsmanager bei der Deka für die Entwicklung der Anlagestrategie und Asset Allokation für verschiedene Produktlinien und vermögensverwaltende Fonds mitverantwortlich.

Roger Vogt ist als Investmentstratege Teil des Multi-Asset-Teams im CIO-Office der Deka.