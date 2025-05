Deka zahlt 500 Millionen Euro wegen Cum-Cum-Deals

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka muss wegen umstrittener Cum-Cum-Geschäfte rund eine halbe Milliarde Euro an den deutschen Fiskus zurückzahlen. Dies geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht des Frankfurter Instituts hervor, wie der Branchendienst „ Finanz-Szene “ und die „ Süddeutsche Zeitung “ zuerst berichtete.

Nach Berechnungen des Finanzexperten Christoph Spengel aus Mannheim belaufen sich die Steuerausfälle durch Cum-Cum-Geschäfte auf etwa 28,5 Milliarden Euro. Laut einer früheren Umfrage der Finanzaufsicht Bafin haben 54 Banken ihre Beteiligung an solchen Geschäften eingeräumt, mit Rückforderungen von insgesamt etwa 4,6 Milliarden Euro.

Die juristische Aufarbeitung steht noch am Anfang. Ende März wurde erstmals in Deutschland Anklage in einem Cum-Cum-Verfahren zugelassen. Im Sommer 2022 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Köln im Zuge laufender Ermittlungen Geschäftsräume der Deka sowie Wohnungen von acht Beschuldigten.