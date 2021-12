Deka: Portfoliofonds mit Garantie

Die Sparkassen-Tochter Deka bietet erstmals einen Garantiefonds an, der auf die Wertentwicklung von Investmentfonds setzt. Beim Kickgarant 1 (WKN: DK092Y) zählt die beste Rendite von drei verschiedenen Fondskörben. Bei der Offensiv-Variante beträgt der Portfolioanteil von Aktienfonds 75 Prozent. Bei den Versionen Ausgewogen und Defensiv sind es 50 beziehungsweise 30 Prozent. Am Ende der achtjährigen Anlageperiode bekommen Anleger den Durchschnitt der jeweiligen Jahressieger unter den drei Fondskörben.In allen drei Körben sind die gleichen Fonds vertreten. Auf der Aktienseite sind es die hauseigenen Produkte Dekafonds (WKN: 847450) und Deka Umwelt Invest (WKN: DK0ECT) sowie der World Mining (WKN: A0BMAR) und Latin America (WKN: A0BMA3) von Blackrock, der Global Focus (WKN: A0DNEW) und Emerging Markets (WKN: 625958) von Gartmore sowie der Schroder Euro Equity (WKN: 933364). Auf der Rentenseite sind es der Deka Europa Bond (WKN: 977198), Templeton Global Bond (WKN: A0F6W2) und der Threadneedle European High Yield (WKN: 934213).Außerdem bringt Deka zwei neue Fonds auf den Markt, mit denen Anleger ohne Verlustrisiko auf Indizes für verschiedene Aktienmärkte setzen können. Bei dauerhaft einbrechenden Börsen ist bei allen drei Produkten nur der Ausgabeaufschlag futsch. Allerdings verringert sich der Garantiebetrag in diesem Fall im Zeitablauf. Denn nach jeder fünf- bis achtjährigen Anlageperiode ist eine sogenannte Restrukturierungsgebühr zu zahlen. Auch bei steigenden Aktienkursen verringert sich der neue Garantiebetrag am Anfang der neuen Anlageperiode um diesen Betrag. Der Rest bleibt in dem Garantiefonds investiert.Bereits nach fünf Jahren endet die erste Anlageperiode des Eurogarant 3 (WKN: DK092Z). Dieser Fonds setzt auf die Entwicklung eines Korbes aus Euroland-Aktienindizes. Anleger nehmen an der Wertentwicklung der Aktienindizes teil. Dabei zählt der Durchschnittswert für das jeweilige Quartal. Mögliche Kursrückgänge zum Ende der Anlageperiode im April 2013 werden so abgefedert, aber nicht ganz vermieden.Anders ist das beim Worldtopgarant 1 (WKN: DK0EBT), bei dem die Durchschnittswerte eines Indexkorbs für die Aktienmärkte Eurolands sowie Japans und der USA ermittelt werden. Ende März 2014 bekommen Anleger den Fondswert im besten Quartal während der sechsjährigen Laufzeit.Bei Anlagen in den Kickgarant wird ein Ausgabeaufschlag von 5 Prozent fällig. Beim Eurogarant und Worldtopgarant sind es 3,5 beziehungsweise 4 Prozent. Die Restrukturierungsgebühr liegt jeweils einen Prozentpunkt unter dem Ausgabeaufschlag. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt jeweils ein Prozent.