Die Deka verkaufte in den ersten sechs Monaten 2025 Fonds und Zertifikate für 20,4 Milliarden Euro – so viel wie noch nie. Doch beim Gewinn ging es kaum nach oben.

Der neue Sitz der Dekabank im Turm 1 des Four Frankfurt Bauprojekts.

Die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka hat im ersten Halbjahr 2025 einen neuen Rekord aufgestellt. Mit einem Fondsabsatz von 20,4 Milliarden Euro (einschließlich Zertifikaten und Fonds für institutionelle Investoren) übertraf das Wertpapierhaus der Sparkassen den bisherigen Bestwert für ein erstes Halbjahr deutlich, wie die Deka mitteilte. Das entspricht einem Plus von mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Den Hauptanteil machten dabei private Anleger aus: Sie investierten 18,7 Milliarden Euro in Deka-Fonds und -Zertifikate – mehr als doppelt so viel wie im ersten Halbjahr 2024. Deka-Chef Georg Stocker wertete dies als Vertrauenssignal der Sparkassenkunden in die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft, berichteten unter anderem das „Handelsblatt“, die „FAZ“ und „Fondsprofessionell“.

Geschäft mit institutionellen Anlegern schwächelt

Das schwächelnde Geschäft mit institutionellen Anlegern trübte hingegen das Gesamtbild: Hier sammelte die Deka nur 1,7 Milliarden Euro ein – weniger als im Vorjahr (1,9 Milliarden Euro). Damit übertraf die Deka im Privatkundengeschäft ihre schärfste Konkurrenz Union Investment, die laut Medienberichten 6,6 Milliarden Euro von privaten Kunden einsammelte.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Besonders stark gefragt waren laut den Berichten Aktienfonds mit 3 Milliarden Euro Zuflüssen. Allein der im Februar gestartete Rüstungsfonds Security and Defense (ISIN: LU2941481082) sammelte 350 Millionen Euro ein. Auch Rentenfonds verzeichneten mit 1,6 Milliarden Euro deutliche Zuflüsse.

Die Zahl der Wertpapiersparpläne stieg um netto 287.000 auf insgesamt 8,5 Millionen. Die Deka verwaltet nun 5,9 Millionen Wertpapierdepots und Kundenvermögen von 426,6 Milliarden Euro.

Gewinn konnte kaum gesteigert werden

Trotz des Rekordabsatzes blieb der Gewinn nahezu stabil: Das wirtschaftliche Ergebnis stieg nur geringfügig von 512 auf 520 Millionen Euro. Die Kosten stiegen um rund 13 Prozent, was Stocker laut „FAZ“ mit Investitionen in Technologie und Personal begründete. Die Deka beschäftigt nun 5.900 Mitarbeiter – 130 mehr als im Vorjahr.

Ein Grund für die höheren Ausgaben: Die Sparkassengruppe hatte entschieden, dass die Deka ihr Depotangebot modernisieren soll. Künftig sollen Kunden nicht nur Fonds, sondern auch Aktien verwahren können. Die Überarbeitung der Depot-Infrastruktur gilt als Großprojekt im dreistelligen Millionenbereich.