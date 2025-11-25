Das Sparkassen-Fondshaus setzt auf Verteidigung: Nach dem erfolgreichen aktiven Fonds folgt ein passives Produkt. Damit rückt die 20-Milliarden-Euro-Marke im ETF-Geschäft näher.

Der neue ETF der Deka investiert in europäische Unternehmen aus Luft- und Raumfahrt sowie Rüstung.

Die Dekabank bringt einen börsengehandelten Indexfonds für Rüstungstitel auf den Markt. Nach einem aktiv verwalteten Verteidigungsfonds folgt nun mit dem Deka Europe Defense ETF (ISIN: DE000ETFL664) ein passives Produkt. Der ETF bildet den Solactive Europe Defense Index ab und investiert in maximal 30 große und mittelgroße europäische Unternehmen aus dem Verteidigungssektor, wie die Deka in ihrem Informationsblatt mitteilt.

„Verteidigung ist ein Investmenttrend geworden“, sagt Thomas Pohlmann, Leiter ETF-Produktmanagement bei der Deka, gegenüber Bloomberg. Bei europäischen Nato-Staaten gebe es einen großen Nachrüstungsbedarf. Firmen aus diesem Bereich dürften in den nächsten Jahren viele Aufträge erhalten, was sich dann auch positiv auf die Kurse auswirken sollte, so der Produktmanager.

Index kombiniert Rüstungshersteller und Zulieferer

Der abgebildete Index enthält laut Pohlmann zum einen Aktien von Unternehmen, die über 50 Prozent ihres Umsatzes in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Rüstung erzielen – etwa Rheinmetall. Hinzu kommen Zulieferer, die zumindest einen Teil ihres Umsatzes mit Verteidigung machen. Ein Beispiel hierfür sei Jenoptik.

Zugleich gibt es laut Deka einige Ausschlüsse, darunter Hersteller von geächteten und kontroversen Waffen wie etwa Streumunition.

Der Index und damit auch der ETF enthalten ausschließlich europäische Aktien. Der aktive Verteidigungsfonds der Deka investiert hingegen weltweit und hat ein breiteres Universum an Titeln, darunter etwa im Bereich IT-Sicherheit.

Aktiver Fonds sammelte eine halbe Milliarde Euro ein

Der Anfang des Jahres gestartete Deka-Security and Defense (ISIN: LU2941481082) wuchs innerhalb weniger Monate auf rund eine halbe Milliarde Euro an. Auch andere Unternehmen brachten zuletzt eigene Fonds zu diesem Thema auf den Weg, darunter die LBBW und Warburg.

Der neue ETF richte sich sowohl an private als auch an institutionelle Anleger, wobei die Erfahrung zeige, dass Themen-ETFs in der Regel eher von privaten Kunden nachgefragt werden, so der Produktmanager. „Der ETF könnte im ersten Jahr ein Volumen von 100 Millionen Euro erreichen. Und ich bin optimistisch, dass wir diese Grenze nach oben durchbrechen werden.“

Boutique-Ansatz statt Vollsortiment

Mit dem neuen Rüstungs-ETF, der ab dem 1. Dezember gekauft werden kann, kommt die Deka auf insgesamt 54 ETFs. Aktuell verwaltet das Sparkassen-Fondshaus nach eigenen Angaben rund 19 Milliarden Euro in börsengehandelten Indexfonds – die Marke von 20 Milliarden Euro rückt damit näher. Die ersten ETFs hatte das Fondshaus im Jahr 2008 aufgelegt.

„Wir verfolgen bei ETFs einen Boutique-Ansatz, das heißt, wir wollen nicht überall sein, sondern nur die wichtigsten Themen und Indizes abdecken“, sagt Pohlmann. Der Fokus liege auf deutschen Anlegern.

Grundsätzlich sei die Deka ein aktiver Manager, betont der Produktmanager im Gespräch mit Bloomberg. Zugleich sei aber auch eine steigende Nachfrage nach ETFs zu beobachten.

Laut Fondsbank liegt die empfohlene Haltedauer des Deka Europe Defense ETF bei fünf Jahren. Das Produkt wird auf der Risikoskala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft. Die jährlichen Verwaltungsgebühren und sonstigen Kosten betragen 0,4 Prozent des Anlagewerts. Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt.