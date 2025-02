Deka legt Fonds zu Verteidigung und Sicherheit auf

Der Trend zu Verteidigungs- und Sicherheitsinvestments in der deutschen Fondsbranche setzt sich fort. Die Deka erweitert ihr Angebot um einen aktiv gemanagten Themenfonds, der in Sicherheit und Verteidigung investiert. Der neue Deka Security and Defense ist am 3. Februar 2025 aufgelegt worden und ist ab sofort in den Sparkassen, online über das Dekabank-Depot oder über den S-Broker erhältlich.

Wie der Ende Dezember 2024 gestartete LBBW Sicher Leben, der bereits über 7 Millionen Euro im Retail-Segment einsammeln konnte, setzt auch der Deka-Fonds auf die Themen IT-Sicherheit, persönliche und öffentliche Sicherheit sowie den Verteidigungssektor.

„Langfristiger Trend, der erst begonnen hat“

„Der Investitionsbedarf in sämtlichen Feldern, in die der Fonds investiert, ist weiter hoch und wird weiter zunehmen. Beim Themenfeld Sicherheit handelt es sich um einen langfristigen Trend, der gerade erst begonnen hat", sagt Deka-Fondsmanager Michael Beyer-Enke. Allein im Bereich Cybersecurity prognostiziert die Deka bis 2029 ein Marktvolumen von rund 255 Milliarden Euro.