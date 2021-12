Henning Lindhoff ( Redakteur ) 19.10.2021 Aktualisiert am 18.11.2021 - 10:20 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Niedrigzinsen Deka stellt Riester-Vertrieb um

Am 1. November ist es so weit: Die Sparkassen-Fondstochter Deka unterstützt nicht länger den Vertrieb ihrer Riester-Produkte. Bestandskunden sparen zwar Geld, aber neue Kunden werden kaum noch hinzukommen, denn Deka dreht an der Provisionsschraube.