Die Deka hat 2025 so viel Kapital eingesammelt wie nie zuvor. Die Gesamtvertriebsleistung stieg um mehr als 40 Prozent auf 40,9 Milliarden Euro – ein Rekord, der zeigt, wie stark das Wertpapiersparen in Deutschland zuletzt an Breite gewonnen hat.

Das wirtschaftliche Ergebnis legte auf 962,9 Millionen Euro zu, nach 892,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das verwaltete Vermögen der Deka-Gruppe wuchs auf 452 Milliarden Euro, die Zahl der Kundendepots überstieg erstmals die Marke von sechs Millionen.

Sparpläne als Wachstumstreiber

Besonders stark zogen die Wertpapiersparpläne an. Netto kamen 2025 rund 623.000 neue Verträge hinzu, der Gesamtbestand stieg auf 8,8 Millionen – etwa jeder zehnte Einwohner Deutschlands spart laut Unternehmensangaben inzwischen über einen Deka-Sparplan. Im Privatkundengeschäft insgesamt kletterte der Absatz um ein Drittel auf 34,5 Milliarden Euro.

Der Fondsabsatz legte dabei um 66 Prozent auf 19,0 Milliarden Euro zu. Gefragt waren vor allem Aktienfonds mit 5,9 Milliarden Euro sowie Rentenfonds mit 2,9 Milliarden Euro. Auffällig: Der Absatz von Vermögensverwaltungslösungen versechsfachte sich nahezu – von 760 Millionen auf 4,5 Milliarden Euro. Anleger delegieren die Titelauswahl zunehmend an das Fondshaus.

Institutionelles Geschäft legt stark zu

Auch das institutionelle Geschäft zog spürbar an. Der Absatz von Fonds und Zertifikaten verdoppelte sich nahezu auf 6,3 Milliarden Euro, nach 3,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Allein im vierten Quartal flossen netto 3 Milliarden Euro neu hinzu.

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Im Private Banking wuchs der Absatz um rund zwei Drittel auf 9,4 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen aus Fonds und Zertifikaten stieg auf 68 Milliarden Euro, nach 57 Milliarden Euro Ende 2024.

Zinsergebnis unter Druck

Nicht alle Positionen entwickelten sich positiv. Das Zinsergebnis sank auf 420,9 Millionen Euro, nach 526,8 Millionen Euro im Vorjahr – eine Folge des gesunkenen Zinsniveaus. Die Aufwendungen stiegen auf 1,46 Milliarden Euro, getrieben durch Personalaufbau, Tariferhöhungen und Investitionen ins Geschäftsmodell. Das Aufwands-Ertrags-Verhältnis blieb mit 59 Prozent stabil. Die harte Kernkapitalquote verbesserte sich auf 21,2 Prozent.

Vorstandschef Georg Stocker kommentierte die Zahlen mit einem Blick auf die Rentenpolitik: „Wer Wohlstand wahren und fürs Alter vorsorgen will, kommt am privaten Wertpapiersparen nicht vorbei. Deshalb ist es gut, dass die Regierung das Thema Altersvorsorge endlich angeht und den Fokus auf die private Altersvorsorge als zusätzliche Säule richtet.“

Vorsichtiger Ausblick für 2026

Für das laufende Jahr erwartet die Deka-Gruppe ein wirtschaftliches Ergebnis von über 700 Millionen Euro – deutlich unter dem Rekordwert von 2025. Die Gruppe verweist auf anhaltende geopolitische Spannungen und schwer kalkulierbare Planungsprämissen. Die strukturellen Wachstumstreiber – steigende Aktienaffinität, politischer Rückenwind für die private Altersvorsorge, ein flächendeckendes Vertriebsnetz über die Sparkassen – dürften dabei aber bestehen bleiben.