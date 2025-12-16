Die Dekabank hat sich an der europäischen Ratingagentur Scope beteiligt. Der Kreis der Anteilseigner wird damit weiter vergrößert.

Die Dekabank hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung Anteile an der Ratingagentur Scope Group erworben, die Beteiligung liegt laut Mitteilung bei unter 5 Prozent. Die Deka kooperiert mit Scope bereits im Bereich Kapitalmärkte. Matthias Danne, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deka, erklärt, mit der Beteiligung unterstütze man die Weiterentwicklung eines wichtigen europäischen Projekts. Scope fördere mit den Analysen und Bewertungen den Wettbewerb und die Vielfalt der Perspektiven in der Ratingbranche und stärke die Autonomie der europäischen Kapitalmärkte.

Wachsender Aktionärskreis

Die Deka reiht sich mit der Beteiligung ein in einen wachsenden Kreis von Anteilseignern. Größter Aktionär neben Unternehmensgründer Florian Schoeller ist Aqton von Investor Stefan Quandt. Zu den über 80 weiteren Aktionären gehören Versicherungen und Banken wie Axa, Signal Iduna, Talanx/HDI, Sparkassenversicherung und Crédit Agricole.

„Als europäische Ratingagentur basiert der Erfolg von Scope auf dem Vertrauen und der Anerkennung führender Finanzinstitute. Die Investitionen der Deka und anderer wichtiger Akteure auf den europäischen Kapitalmärkten festigen unsere Position als integraler Bestandteil des europäischen Finanzökosystems“, wird Florian Schoeller, Vorstandschef und Gründer der Scope Group, in der Pressemitteilung zitiert.

Scope ist die einzige europäische Ratingagentur, die von der Europäischen Zentralbank für das Eurosystem Credit Assessment Framework akzeptiert wird.