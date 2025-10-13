Die Dekabank und Börse Stuttgart Digital bauen ihre Krypto-Partnerschaft aus. Sparkassen-Kunden sollen ab 2026 Bitcoin kaufen können.

| Bildquelle: Imago Images / Lobeca / Canva / DAS INVESTMENT

Die Börse Stuttgart Digital erweitert ihre Partnerschaft mit der Dekabank im Kryptobereich.

Die Börse Stuttgart Digital und die Dekabank haben die Erweiterung ihrer Zusammenarbeit im Kryptogeschäft bekannt gegeben. Die Partnerschaft, die bislang auf institutionelle Kunden ausgerichtet war, wird nun auf das Retailsegment ausgedehnt. Die Dekabank plant, im kommenden Jahr ein Kryptoangebot für Privatkunden der Sparkassen zu starten.

Im Rahmen der Kooperation übernimmt die Börse Stuttgart Digital die Versorgung mit Liquidität. Die institutionelle Brokerage-Lösung des Unternehmens soll sicherstellen, dass die Dekabank zuverlässig mit Kryptowerten beliefert wird. Die Dekabank nutzt ihre bestehende Infrastruktur aus dem institutionellen Geschäft und baut diese für Privatkunden aus.

Wertschöpfung bleibt in der Sparkassen-Gruppe

Das geplante Angebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Handel über die Verwahrung bis zur Benutzeroberfläche. Marion Spielmann, COO Bankgeschäftsfelder und Verwahrstelle der Dekabank, erklärt: „Mit unserer hauseigenen Infrastruktur sichern wir den größtmöglichen Teil der Wertschöpfungskette innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe und machen die Integration des Angebots für Sparkassen so einfach wie möglich.“

Das Angebot richtet sich an Selbstentscheider und wird beratungsfrei sein.

Regulierter Anbieter mit europäischer Präsenz

Die Börse Stuttgart Digital ist Teil der Börse-Stuttgart-Gruppe und nach eigenen Angaben vollständig in Deutschland reguliert sowie Mica-konform. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter an acht Standorten in Europa, darunter Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Ljubljana, Mailand, Madrid, Stockholm und Zürich.