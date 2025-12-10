Der Verwaltungsrat der Dekabank hat die Nachbesetzung zweier Vorstandsressorts beschlossen. Marion Spielmann wird Risikovorständin, Dirk Peters übernimmt den Vertrieb.

Dirk Peters ist ab Anfang April 2026 als Vorstand für den Vertrieb bei der Dekabank verantwortlich, Marion Spielmann ab 1. Juli Vorständin für den Risikobereich.

Die Dekabank hat die Nachfolge für zwei Vorstandspositionen geregelt. Marion Spielmann (54) wird zum 1. Juli 2026 neue Risikovorständin. Sie übernimmt das Ressort von Birgit Dietl-Benzin (51), die dann die Vorstandsverantwortung für das gesamte Asset Management sowie Treasury übernehmen wird.

Außerdem tritt Dirk Peters (48) zum 1. Februar 2026 als Generalbevollmächtigter in die Deka ein. Ab Anfang April wird er dann Vertriebschef für den Privatkundenvertrieb (Retail und Private Banking/Wealth Management), den institutionellen Vertrieb mit Sparkassen und Verbundkunden sowie das Digitale Multikanalmanagement. Aktuell ist Peters Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Heilbronn.

Die Umbesetzungen sind notwendig, weil Torsten Knapmeyer Ende März und Matthias Danne Ende Juni 2026 aus dem Vorstand ausscheiden werden.

Spielmann arbeitet seit 2011 bei der Dekabank. Seit 2019 ist sie Bereichsleiterin und COO für die Bankgeschäftsfelder und zuständig für die Verwahrstelle. Zuvor war sie unter anderem bei der Royal Bank of Scotland in Frankfurt als Deputy Head of Middle Office sowie in verschiedenen Funktionen bei der Dresdner Bank und der DZ Bank tätig.

Peters ist seit dreieinhalb Jahren im Vorstand der Sparkasse Heilbronn für das Privatkundengeschäft sowie Treasury und Handel zuständig. Zuvor war er sieben Jahre bei der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim (ab Januar 2022 fusioniert zur Sparkasse Schwaben-Bodensee) für das Vertriebsmanagement zuständig.