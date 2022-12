Dekarbonisierung Energiewende geht nicht ohne grüne Metalle

Klimaneutralität bis 2050: Das ist das Ziel des Pariser Abkommens von 2016. Um das Klima zu retten, muss der Anteil der erneuerbaren Energien am weltweiten Energiesystem mindestens 25 Prozent erreichen. Eines der Schlüsselelemente für die Energiewende ist die Finanzierung. Und das ist noch nicht alles: Die Herausforderungen des Klimawandels erfordern Investitionen, die über die Unterstützung der erneuerbaren Energien hinausgehen.

Eine Energiewende ganz ohne Kohlenstoff?

Die Energiewende zielt auf einen immer kohlenstoffärmeren Energiemix ab. Dieser Wandel benötigt jedoch Zeit. Ein Energiesystem, dass schon morgen ausschließlich auf erneuerbaren Energien basiert, können wir uns derzeit nicht vorstellen. Aufgrund von Problemen in Bezug auf die unstete Erzeugung, die Speicherung und den Transport von Energie reichen die Kapazitäten der Erneuerbaren derzeit nicht aus, um den weltweiten Bedarf zu decken. Daher wird die Nutzung fossiler Brennstoffe in dieser Übergangszeit weiterhin unabdingbar sein, wenn auch in geringerem Maße.

Bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft können wir auf zwei Ebenen agieren, um die Wende zu beschleunigen und unsere CO 2 -Emissionen zu reduzieren. Einerseits müssen wir den Ausbau der Energien mit geringen CO 2 -Emissionen fördern, indem wir verstärkt in Erneuerbare investieren, aber auch in grauen Wasserstoff, in Wasserkraft sowie in Flüssigerdgas. Andererseits, und das wird häufig vergessen, ist die Energieeffizienz von großer Bedeutung. Es ist notwendig, dass wir den Transport effizienter gestalten und unsere Stromnetze und unseren Energieverbrauch optimieren.

Unser Ansatz für die Energiewende

Bei Carmignac verfolgen wir einen diversifizierten und differenzierten Ansatz: Selbstverständlich investieren wir in Unternehmen, die in Verbindung mit erneuerbaren Energien stehen, doch diese stellen nur einen Teil der Lösung dar. Wir sind der Ansicht, dass es eines umfassenderen Blickes bedarf, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wir möchten ein Portfolio von innovativen Unternehmen anbieten, die mit strukturellen Lösungen für klimabezogene Probleme aufwarten.

Da eine Windkraftanlage Stahl für die Konstruktion und Kupfer für den Transport und die Einspeisung des erzeugten Stroms in die Stromnetze benötigt, investieren wir in Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der grünen Industrien tätig sind, einschließlich der „Ermöglicher von grünen Lösungen“ und der „Akteure in der Übergangsphase“. Unser Ansatz umfasst zudem auch Unternehmen mit dem unserer Ansicht nach größten Potenzial, CO 2 -Emissionen zu reduzieren, deren Anstrengungen einen Beitrag zum Wandel hin zur Klimaneutralität 2050 darstellen.

Die Energiewende kann nicht ohne grüne Metalle vollzogen werden und wir müssen für eine gewisse Zeit weiterhin auf fossile Brennstoffe zurückgreifen, um unseren Energiebedarf heute und morgen decken zu können.