Finanzaufsicht gibt grünes Licht Dela darf Monuta übernehmen

Im Juni kündigte Dela Lebensversicherungen an, die deutsche Zweigniederlassung des niederländischen Versicherers Monuta übernehmen zu wollen (DAS INVESTMENT berichtete). Nun hat die zuständige Aufsichtsbehörde in den Niederlanden, DNB (De Nederlandsche Bank), die Erlaubnis dafür erteilt. Das Versichertenportfolios der Monuta in Deutschland umfasst rund 120.000 Kunden.

„Ab dem 1. November 2022 ist die deutsche Niederlassung der Dela alleiniger Ansprechpartner für alle bestehenden Versicherungsnehmer und Vertriebspartner der Monuta in Deutschland“, heißt es von der Lebensversicherung. Die Vertragsbedingungen der Monuta Bestandskunden bleiben nach Unternehmensangaben unverändert. Die vollständige Integration der Monuta will Dela bis Ende 2023 erfolgt abgeschlossen haben.