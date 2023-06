Sterbegeld und Risikoleben Versicherer Dela stellt Zeitungsente über neuen Deutschland-Chef richtig

Der aus dem niederländischen Eindhoven stammende Sterbegeld- und Risikolebensversicherer Dela wird nicht „einen anderen Deutschlandchef bekomme als angekündigt“. Das betonte jetzt eine Sprecherin auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Damit beziehe sie sich auf einen „missverständlichen“ Online-Artikel des Versicherungsjournals am Dienstag.

Inzwischen heißt es auch in einer nachträglichen Ergänzung des Beitrags hierzu: „Das ist nicht korrekt. Dies wurde korrigiert.“ Denn: „Als niederländisches Unternehmen hat Dela zwei Hauptbevollmächtigte“, erklärt die Sprecherin. Man sei „bereits mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – kurz Bafin – in Kontakt, damit zukünftig beide Hauptbevollmächtigte genannt werden.“

Walter Capellmann zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück

Für die Dela sei die Doppelspitze ein „normaler“ Vorgang, weil das Unternehmen nicht proaktiv jemanden auf der Management-Ebene eingestellt habe. Demnach leitet Edwin Brouwers wie angekündigt das operative Geschäft der Dela in Deutschland. Daneben ist Johannes Laurentius Rudolphus van Dijk Chief Financial and Risk Officer und gleichzeitig Mitglied des Vorstandes der niederländischen Muttergesellschaft.

Wie bereits im März berichtet, zieht sich Walter Capellmann derzeit aus dem operativen Geschäft zurück. Er hatte den Versicherer aus Eindhoven vor fünf Jahren an den deutschen Maklermarkt geführt. Laut einem Ranking der Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema zählt Dela für deutsche Versicherungsmakler heute jeweils zu den drei Top-Anbietern beliebtesten Anbietern von Sterbegeld- und Risikolebensversicherungen.

Daniel Pytiak © DELA Lebensversicherungen

Als Capellmanns Nachfolger in der Rolle des Dela-Hauptbevollmächtigten in Deutschland wurde damals Edwin Brouwers vorgestellt, der bereits seit Oktober 2021 mit ihm die Geschäfte von Düsseldorf aus leitet. Seit Jahresanfang ist außerdem Daniel Pytiak dabei – in der neu geschaffenen Position des Chief Commercial Officer des Lebensversicherers.

„Mit Daniel haben wir einen Experten für die Dela gewonnen, der über langjährige Erfahrungen im Marketing und Vertrieb für Versicherungen verfügt – klassisch wie digital“, kommentierte Brouwers die Personalie. „Gemeinsam wollen wir insbesondere die Chancen der digitalen Transformation im Versicherungsgeschäft weiter ausschöpfen.“

„Leistungen für Vertriebspartner weiterentwickeln“

Das Ziel sei es, die „Leistungen und Services im Sinne unserer Kunden und Vertriebspartner weiterentwickeln“. Zum erweiterten Führungsteam gehören jetzt auch der für den Versicherungsbetrieb und Service verantwortliche Bastian Böhner und der für die Bereiche IT und Prozesse zuständige Sander Radstaake.