Versicherungen
Dela-Vertriebschef Dietmar Diegel über Risikovorsorge
Dela-Vertriebschef Dietmar Diegel „Es geht weit über die reine finanzielle Vorsorge hinaus“
Krisen, Kriegsangst, explodierende Energiekosten – und trotzdem (oder gerade deshalb) ist jetzt der richtige Moment, über Hinterbliebenenvorsorge zu sprechen. Die Vorsorgestudie der DELA Lebensversicherungen zeigt: Viele Menschen denken über den Tod nach. Doch zwischen diesem Bewusstsein und konkretem Handeln liegt noch immer eine große Lücke.
Was das für Makler bedeutet und wie sich das sensible Thema im Beratungsgespräch ansprechen lässt, erklärt Dietmar Diegel im Gespräch mit DAS INVESTMENT Versicherungen. Der Vertriebschef von DELA Deutschland stellt außerdem die neue Kampagne „Selbstgespräch" vor – und erklärt, was dahintersteckt, wenn er sagt: „Es geht weit über die reine finanzielle Vorsorge hinaus."
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