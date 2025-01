Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

„Auf der ersten Ebene sollte man zwischen einem Delisting und Downlisting unterscheiden“, erklärt Thomas Fräbel, Partner im Bereich Kapitalmarktrecht bei Rödl & Partner: „Während beim Delisting ein vollständiger Rückzug von der Börse erfolgt und damit die freie Handelbarkeit der Aktien quasi endet, wird beim Downlisting aus einem ,höheren' in ein ,niedrigeres' Marktsegment, mit weniger Anforderungen an den Emittenten, gewechselt.“

Doch was bedeutet ein solcher Börsenrückzug rechtlich und praktisch? DAS INVESTMENT beantwortet die wichtigsten Fragen.

Rechtsanwalt Thomas Fräbel © Rödl & Partner

Die rechtliche Systematik unterscheidet dabei verschiedene Arten des Delisting. „Einerseits gibt es Fälle, in denen das Listing faktisch oder als Folge gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen endet, wie zum Beispiel beim Verschmelzen einer börsennotierten AG auf eine nicht börsennotierte Gesellschaft oder als Konsequenz eines Squeeze Out, bei dem es am Ende nur noch einen Alleinaktionär gibt", führt Fräbel aus. „Andererseits gibt es den Weg für die Gesellschaft selbst, das Delisting bei der Börse zu beantragen.“

So einen freiwilligen Rückzug gibt es beispielsweise aktuell bei der Encavis AG, die zum 31. Januar 2025 von der Börse Hamburg genommen wird.