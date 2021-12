Delta Lloyd AM: Zwei Goldmedaillen von Sauren

Angus Steel verantwortet bei der Delta Lloyd AM die Anlagen in europäische Nebenwerte, wobei er anhand von Fundamentalanalysen nach Schnäppchen sucht. Er fing zunächst als Mitglied des Portfoliomanagement-Teams bei der Investmentgesellschaft an und stieg später zum verantwortlichen Fondsmanager für europäisch ausgerichtete Portfolien auf. „In den Gesprächen überzeugte Angus Steel insbesondere mit seinem umfangreichen und detaillierten Wissen zu den einzelnen Unternehmen der Portfolien“, erklärt Sauren.Alex Otto entwickelte eine Anlagephilosophie, mit der Delta Lloyd AM insgesamt rund 3,7 Milliarden Euro in Publikumsfonds sowie in internen und externen Mandaten verwaltet. Otto trägt dabei die Verantwortung für die Gesamtanlagen und leitet das fünfköpfige Portfoliomanagement-Team. Im Sauren-Rating konnte der Manager „insbesondere mit der hohen Disziplin bei der Umsetzung seiner langjährig bewährten Investitionsgrundsätze“ beeindrucken. Weitere Informationen finden Sie hier