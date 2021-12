Delta Lloyd Deutschland: Finanzvorstand geht

Der 44-Jährige war seit Januar 2007 Vorstandsmitglied der deutschen Delta Lloyd. Ein Nachfolger ist bereits vom Aufsichtsrat bestellt. Die Bestellung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde. Delta Lloyd Deutschland wird den Namen in Kürze bekannt geben.„Wir danken Martin Heuvelmans sehr für seine professionelle Arbeit in den vergangenen drei Jahren und wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute“, so Christof W. Göldi, Vorstandsvorsitzender der Delta Lloyd Deutschland AG.