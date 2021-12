Demografische Trends Wie sich Lebensräume bis 2039 verändern

Straßenlaternen, Parkplätze, Verkehrskontrollen, die Abfallwirtschaft, Strom- und Wasserversorgung, die Kriminalitätsverfolgung, Schulen, Bibliotheken und Krankenhäuser können mithilfe von Big Data allesamt effizienter betrieben werden. Kameras könnten zum Beispiel erkennen, wenn ein Verbrechen stattfindet, und ein Signal an die Polizei senden. Diese könnte dadurch schneller reagieren und dank einer intelligenten Schaltung der Ampeln ohne Verzögerung zum Ort des Verbrechens fahren.

Auch das Einkaufserlebnis wird in einer Smart City ganz anders aussehen als in der traditionellen Innenstadt. Im Laden könnten mit 3D-Druckern personalisierte Gegenstände hergestellt werden, etwa Turnschuhe in ungewöhnlichen Farben oder passgenaue Jeans.

Damit all diese Datenströme fließen können, braucht es die entsprechende Infrastruktur. Die Immobilien von morgen müssen dem zukünftigen technischen Standard entsprechen und miteinander vernetzt sein. Dies bedeutet, dass auch ältere Gebäude auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, um attraktiv zu bleiben.