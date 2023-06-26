Volkswirt Jörn Quitzau
So verändert der demografische Wandel die Arbeitswelt
Ende der 1980er Jahre hatten Finanzdienstleister ein ganz heißes Thema: Die demografische Entwicklung werde eines Tages dafür sorgen, dass die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) in Schieflage gerät. Damals hieß es: Wenn die Babyboomer-Jahrgänge in einigen Jahrzehnten in Rente gehen, werde es nicht genügend Arbeitskräfte geben, um die Rente in der gewünschten Höhe zu finanzieren. Der Ausweg aus der Misere sei – so die Finanzdienstleister – die private Vorsorge. So ließe sich die Versorgungslücke schließen. Damals wurden Kapital-Lebensversicherungen wie am Fließband verkauft, aber auch aktienbasierte Fondssparpläne stießen zunehmend auf Interesse.