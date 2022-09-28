DIW-Forscherin Katharina Wrohlich
Der demografische Wandel beginnt jetzt
Keine Auszubildenden, keine Fachkräfte: Der Arbeitskräftemangel ist groß. Welche Lösungen gibt es? Im Video tauschen sich Nicola Brandt und Stéphane Carcillo von der OECD, Katharina Wrohlich vom DIW Berlin, Bernd Fitzenberger vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Yvonne Kaiser vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Evelyn Räder vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Anna Robra von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände aus.