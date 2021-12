Redaktion 02.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Demographie-Schock Was, wenn Deutschlands Sparer aussterben?

Aktuell legen die Babyboomer ihr Geld in Aktien, Immobilien und Wertpapieren an. Versicherungen stehen ebenfalls ganz oben auf ihrer Hitliste der Altersvorsorge-Produkte. Irgendwann wird diese Generation jedoch aussterben. Experten warnen nun: Wenn die Zahl der Nachfrager schrumpft, wird der Markt mit Angeboten geflutet. Was das für Kapitalanlagen bedeuten wird.