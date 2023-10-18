Volkswirt Henning Vöpel
Warum Demokratie und Marktwirtschaft wieder mehr Optimismus brauchen
Ein Ruck müsse durch Deutschland gehen. Diese Forderung richtete im Jahr 1997 der damalige Bundespräsident Roman Herzog an das damals gerade erst seit sieben Jahren wiedervereinigte Land. Von Verkrustungen war die Rede, von einem Mentalitätswandel, der nötig sei, um den Herausforderungen der Globalisierung gewachsen zu sein. Das war nur wenige Jahre bevor der Economist vom „kranken Mann Europas“ sprach. Die „Agenda 2010“ von Kanzler Schröder brachte das Land damals wieder in die Spur zurück.