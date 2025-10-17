Erwan Paugam von Ardian erklärt, warum Liquidität manchmal mehr Beratung für den Investor erfordert und wie er Private Markets öffnet, ohne auf Demokratisierung zu setzen.

DAS INVESTMENT: Herr Paugam, Sie kamen vor vier Jahren von J.P. Morgan zu Ardian, wo Sie vermögende Privatkunden beraten haben. War das ein Kulturschock?



Erwan Paugam: Dominique Senequier hat mich genau wegen dieser Expertise mit Ultra-High-Net-Worth-Kunden und institutionellen privaten Anlegern geholt. Als ich anfing, hatte Ardian bereits einige Milliarden Assets von privaten Anlegern under Management, wir sind also nicht bei Null gestartet. Aber strategisch suchten wir eine klare Richtung. Meine Überzeugung als ehemaliger Private Banker war klar: Beratung ist in unserer Branche essenziell. Deshalb haben wir uns für B2B entschieden – wir adressieren die Kunden über Berater, Privatbanken und Vermögensverwalter.

Das klingt nach einem bewussten Umweg.

Paugam: Es ist kein Umweg, sondern der strategische Weg. Ich schätze die Beziehung zwischen Berater und Investor sehr. Der Berater hilft und führt den Investor in die richtige Richtung. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich für diesen Job ausgewählt wurde – ich konnte die Geschäftsführung überzeugen, dass wir Private Wealth sehr strukturiert und strategisch angehen können, und zwar mit Hilfe der Berater und Vermögensverwalter.

Wenn wir über Beratung sprechen, sprechen wir auch über Bildung, oder?

Paugam: Bildung bedeutet, klar zu machen, dass Private Markets keine Einmalinvestments sind. In der Praxis heißt das: Berater schauen, wie sich unsere Produkte im Verhältnis zur Gesamtallokation verhalten. Sie erklären Liquiditätsmechanismen, Kapitalabrufe und stellen sicher, dass Kunden genau wissen, was sie tun. Das ist fundamental wichtig.

Dennoch: Ist Bildung nicht manchmal nur ein anderes Wort dafür, komplizierte Produkte verkaufbar zu machen?

Paugam: Ich würde sagen: verständlicher machen. Was wir tun, ist nicht komplex. Wir investieren in Unternehmen, bleiben einige Jahre investiert und sorgen dafür, dass sie besser geführt und wettbewerbsfähiger sind, wenn wir aussteigen, als bei unserem Einstieg. So einfach ist das. Aber man muss den Investoren erklären, wie das in ihrer Anlegererfahrung funktioniert.

Das klingt trotzdem nach Marketing.

Paugam: Das Ziel von Verständlichkeit ist nicht allein Marktgängigkeit. Aber klar: Wenn man etwas leichter verständlich macht, ist es auch leichter investierbar. Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen dem Ziel, dass Kunden verstehen, was sie tun, und ihrer Bereitschaft zu investieren. Einer der Hauptgründe, warum Privatanleger früher nicht so stark in Private Markets investiert haben, war schlicht: Sie haben es nicht verstanden. Sie hatten Angst, haben etwa gelesen, es sei gefährlicher oder illiquider – ohne wirklich zu wissen, was das bedeutet.

Aber die Produkte sind ja auch illiquider.

Paugam: Wenn Sie in börsennotierte Märkte investieren, was ist Ihr Zeithorizont? Das ist die wahre Liquidität. Liquidität bedeutet nicht, wie schnell Sie verkaufen können, sondern wie lange Sie investiert bleiben wollen. Manchmal ist es tatsächlich weniger riskant, in etwas illiquidere Assets zu investieren als in superliquide. Denn Liquidität kann auch mehr Risiko schaffen.

Fahren Sie fort.

Paugam: Das Verhältnis von Risiko und Liquidität ist sehr komplex. Deshalb ist Beratung so wichtig. Private Markets müssen in eine Gesamtallokations-Philosophie eingebettet werden. Sie sollten nicht als isolierte Investitionen betrachtet werden, sondern als Investments in Relation zu anderen.

Kommen wir zu Ihrem Angang. Ardian setzt bei den Produkten stark auf Feeder-Strukturen. Warum nicht auf die populären Evergreen-Strukturen oder Eltif-Produkte, über die alle sprechen?

Paugam: Wir haben in den letzten Monaten sehr erfolgreich einige Evergreen-Fonds aufgelegt. Wir machen beides. Aber Private Wealth ist eine Frage der richtigen Abfolge der strategischen Schritte. Der erste war, Partnerschaften aufzubauen. Dafür mussten wir aus bestehenden Lösungen wählen. Mit Feedern hatten wir großen Erfolg in den USA, Europa, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Das war wichtig, um Ardian als Marke bei Endinvestoren zu etablieren.

Aber es gibt dennoch keinen kompletten Schwenk zu Evergreens, oder?

Paugam: Nein, wir sind derzeit fünf Feeder in verschiedenen Teilen der Welt aktiv. Aber wir haben auch dedizierte Lösungen entwickelt – Evergreen-Fonds, die keine Eltifs sind, sowie ein Vintage-Co-Investment-Programm und einen Co-Investment-Club. Insgesamt haben wir sechs verschiedene Lösungen, die speziell für Privatanleger sind. Interessanterweise investieren auch einige institutionelle Investoren in diese Lösungen – manchmal kann eine Lösung für Privatanleger auch für Institutionelle Vorteile haben.

Was ist denn Ardians Geheimrezept im Wettbewerb mit Blackstone oder Partners Group?

Paugam: Wir bauen auf unsere Stärken. Ardian ist der größte Investor im Sekundärmarkt für Private Equity und Infrastruktur. Gleichzeitig sind wir mit über 40 Milliarden einer der größten direkten Infrastruktur-Investoren. Diese Bausteine nutzen wir für unsere Evergreen-Fonds. Wir können sehr diversifizierte Lösungen bauen. Und durch unsere Sekundärmarkt-Plattform können wir den J-Curve-Effekt lösen und sehr schnell Cash generieren.

Was unterscheidet Sie noch?

Paugam: Unsere Investment-Philosophie ist Downside-Risikoschutz. Wir gelten als sehr vorsichtiger Player mit einem konsequenten Bottom-up-Ansatz. Wie ich meinen Kunden als Private Banker immer sagte: „Ich bin nicht da, um Sie reich zu machen – ich bin da, um Ihr Vermögen zu bewahren.“

Sehen Sie Plattformen wie Moonfare als Konkurrenten oder Partner?

Paugam: Ich sehe sie nicht als Wettbewerber. Unsere Wettbewerber sind die, die ähnlichen Deal-Flow liefern können wie wir. Meiner Ansicht nach ist die Differenzierung in Private Wealth mehr eine Frage des Beratungsformats und der Kundenerfahrung als der Investment-Expertise selbst. Moonfare sehe ich eher als Vermittler – sie bieten Privatanlegern einfacheren Zugang zu Private Markets. Aber sie haben einen B2C-Ansatz, der nicht ganz zu unserer Beratungsphilosophie passt. Wir arbeiten derzeit nicht mit Moonfare zusammen.

Plattformen wie Moonfare sprechen gern von „Demokratisierung“. Ist das das richtige Ziel oder ein gefährliches Schlagwort?

Paugam: Ich benutze das Wort „Demokratisierung“ nie – weder intern noch extern. Ich mag generell keine Buzzwords, aber in diesem Fall vereinfacht es wirklich zu stark, was wir tun. Was wir bei Ardian machen, ist, alle Marktsegmente anzusprechen.

Was heißt das konkret?

Paugam: Nehmen Sie unser Produktportfolio: Für die ganz Vermögenden haben wir in Asien mit einer Privatbank ein Programm mit vierteljährlichen Co-Investment-Möglichkeiten aufgebaut. Ich nenne dieses Programm „La Première“, wie die First Class bei Air France. Ein anderes Beispiel sind Feeder, diese funktionieren für Ultra-High-Net-Worth-Kunden sehr gut. Für Kunden, die keine Kapitalabrufe planen wollen, haben wir ein Vintage-Programm mit einem einzigen, vorab festgelegten Kapitalabruf entwickelt. Und dann gibt es die Evergreen-Fonds.

Aber Evergreens sind deutlich zugänglicher.

Paugam: Der durchschnittliche Investmentbetrag in unserem Sekundärmarkt-Evergreen-Fonds vom Sommer zeigt eindeutig, dass es sich nicht um Retail-Anleger handelt. Manche Kunden wollen sogar 100 Millionen investieren, das sind große institutionelle Familien. Demokratisierung von Private Equity ist vielleicht eine zukünftige Entwicklung, etwa für die Altersvorsorge in den USA. Aber wir konzentrieren uns darauf, den Zugang zu erweitern. Wir folgen nicht dem Ansatz, den Markt demokratisieren zu wollen.

Was kommt nach der Evergreen-Welle?

Paugam: Das ist die richtige Frage. Wir arbeiten seit 2020 an diesen Strukturen, jetzt sind sie Business as usual. Aber was wird die nächste Innovation sein, um den Zugang zu Private Markets zu erweitern? Diese Frage treibt mich um. Deshalb verbringe ich momentan auch mehr Zeit im Flugzeug als zuhause – die Antwort findet man nicht unter der Dusche, sondern nur im Gespräch mit Kunden und Partnern. Und ich bin sicher: Die nächste große Innovation wartet schon irgendwo da draußen.

Über den Interviewten:

Erwan Paugam ist Head of Private Wealth Solutions und Senior Managing Director bei Ardian. Er kam 2020 von J.P. Morgan, wo er in Paris und London hochvermögende Kunden in Frankreich, Belgien und Luxemburg betreute. Bei Ardian verantwortet er global die Private-Client-Initiative in Zusammenarbeit mit den lokalen Investor-Relations-Teams.