Digitalisierung DEMV: Großangriff bei Maklersoftware

Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) sieht seine Maklersoftware auf einem guten Weg, eine allgemeingültige „Branchenlösung“ zu werden. Wie das Hamburger Unternehmen nun mitteilt, will es die eigene Vertriebsplattform „Professional works“ auch den Ausschließlichkeitsorganisationen der Versicherer und Strukturvertrieben anbieten.

Maßgeblich für diesen Schritt ist offensichtlich der Einstieg des britischen Finanzinvestors HG Capital im Herbst vergangenen Jahres beim DEMV. Das schon damals postulierte Ziel lautete, „die führende Maklerplattform Deutschlands zu schaffen“. Eine Botschaft, die zum Großangriff der Briten auf den deutschen Maklermarkt passt, die mit der Übernahme der Mehrheit am größten hiesigen Maklerpool Fonds Finanz 2021 die Konsolidierung der Branche weiter beschleunigte.

Investitionen für neue Zielgruppen

Mit den Investitionen in die Technologie will sich der DEMV nach eigenen Angaben neue Zielgruppen erschließen. Durch individuelle Unternehmenseinstellungen und einer Erweiterung im Rechtemanagement ließe sich „Professional works“ nun an weitere Vertriebswege anpassen. Die Technologieplattform wurde zuvor bereits als Standardsoftware für die neue Unternehmensschwester Fonds Finanz ausgerollt.

„In der Vergangenheit haben wir immer wieder Anfragen von Versicherern erhalten, ob sich ,Professional works´ auch für deren unternehmenseigene Vertriebsstrukturen einsetzen ließe”, sagt DEMV-Geschäftsführer Karsten Allesch. Das Interesse der Versicherer an einer externen Softwarelösung für den Vertretervertrieb hänge auch damit zusammenn, dass die Ausschließlichkeitsorganisationen oft selbst entwickelte Systeme nutzten. Diese seien in vielen Fällen in die Jahre gekommen und würden aktuellen Marktstandards nicht mehr gerecht werden.

Nach aktuell vom DEMV veröffentlichten Zahlen war der Einstieg von HG Capital bisher ein Erfolg. Im ersten Halbjahr 2023 hat der Verbund 700 neue Mitglieder hinzugewonnen, eine Vervierfachung der Eintritte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.