Fonds Finanz und DEMV launchen einen neuen KI-Agenten: Er soll Verwaltungsaufgaben von Maklern per Sprachsteuerung erledigen. Premiere ist auf der aktuellen DKM in Dortmund.

Fonds-Finanz-Chef Norbert Porazik und Co-Vorständin Christine Schönteich: Fonds Finanz und DEMV stellen auf der DKM einen neuen KI-Agenten für Makler vor.

Ein KI-gesteuerter Agent, der ein Maklerverwaltungsprogramm bedient: Das soll der neue „Maklerverwaltungsagent“ (MVA) von DEMV und Fonds Finanz leisten können. Der Deutsche Maklerverbund und der Münchner Maklerpool stellen ihn aktuell auf der Dortmunder Vertriebsmesse DKM vor.

Der MVA sei mehr als ein digitales Hilfsmittel, werben die beiden Maklerdienstleister. Er erledige viele Aufgaben, die im Vermittleralltag anfallen, vielmehr ganz eigenständig. Steuern lässt sich der MVA durch Sprach- oder Texteingabe.

So funktioniert der KI-Agent

Die Anweisungen der Nutzer, also der Makler, interpretiere die künstliche Intelligenz eigenständig. Sie erkenne Zusammenhänge und setze Aufgaben direkt im System um. Der MVA bedient dafür die bestehende zentrale Software von DEMV und Fonds Finanz, Professional Works. Der MVA firmiert unter dem Namen Professional Works X.

„Mit dem MVA legen wir den Grundstein für eine neue Softwaregeneration, die nicht mehr nur digitalisiert, sondern eigenständig handelt“, erklärt Karsten Allesch, Gründer des DEMV. „Unsere Vision ist ein System, das vollständig per natürlicher Sprache steuerbar ist und alle maklertypischen Aufgaben auf Zuruf erledigt.“

Diese Aufgaben übernimmt der Agent bereits

Der KI-Agent sei ohne technische Brüche in Professional Works integriert worden und übernehme aktuell bereits folgende Aufgaben:

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Anlegen und Bearbeiten von Kunden oder Vorgängen

Beantworten komplexer Fragen zu Dokumenteninhalten im Dialog

Auswertung von Bedingungswerken

Ab dem 29. Oktober 2025 – direkt im Anschluss an die DKM – soll Professional Works X all jenen Vermittlern, die bereits Professional Works nutzen, kostenlos zur Verfügung stehen, verspricht der DEMV.

Strategische Zusammenarbeit unter einem Dach

Der DEMV und Fonds Finanz sind Schwesterfirmen, die unter dem gemeinsamen Dach „Infitech“ der Private-Equity-Gesellschaft HG Capital gehören.

Der Finanzinvestor HG Capital hält seit Anfang 2022 die Mehrheitsanteile an Fonds Finanz und stieg wenige Monate später auch beim DEMV ein. Seit der Übernahme weisen beide Unternehmen immer wieder darauf hin, dass man sich mit dem Geld des Investors nun mehr technische Investitionen leisten könnten.

Der DEMV wurde 2009 gegründet und zählt nach eigenen Angaben mit mehr als 7.100 angeschlossenen Partnerunternehmen zu den „führenden Dienstleistern für Versicherungsmakler“ in Deutschland. Das Münchner Unternehmen Fonds Finanz ist mit über 31.000 Vertriebspartnern der größte Allfinanz-Maklerpool am deutschen Markt. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 341,2 Millionen Euro und 13,9 Millionen Euro Gewinn vor Steuern.