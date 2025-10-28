KI-Makleragent soll eigenständig Alltagsaufgaben erledigen
Ein KI-gesteuerter Agent, der ein Maklerverwaltungsprogramm bedient: Das soll der neue „Maklerverwaltungsagent“ (MVA) von DEMV und Fonds Finanz leisten können. Der Deutsche Maklerverbund und der Münchner Maklerpool stellen ihn aktuell auf der Dortmunder Vertriebsmesse DKM vor.
Der MVA sei mehr als ein digitales Hilfsmittel, werben die beiden Maklerdienstleister. Er erledige viele Aufgaben, die im Vermittleralltag anfallen, vielmehr ganz eigenständig. Steuern lässt sich der MVA durch Sprach- oder Texteingabe.
So funktioniert der KI-Agent
Die Anweisungen der Nutzer, also der Makler, interpretiere die künstliche Intelligenz eigenständig. Sie erkenne Zusammenhänge und setze Aufgaben direkt im System um. Der MVA bedient dafür die bestehende zentrale Software von DEMV und Fonds Finanz, Professional Works. Der MVA firmiert unter dem Namen Professional Works X.
„Mit dem MVA legen wir den Grundstein für eine neue Softwaregeneration, die nicht mehr nur digitalisiert, sondern eigenständig handelt“, erklärt Karsten Allesch, Gründer des DEMV. „Unsere Vision ist ein System, das vollständig per natürlicher Sprache steuerbar ist und alle maklertypischen Aufgaben auf Zuruf erledigt.“
Diese Aufgaben übernimmt der Agent bereits
Der KI-Agent sei ohne technische Brüche in Professional Works integriert worden und übernehme aktuell bereits folgende Aufgaben:
- Anlegen und Bearbeiten von Kunden oder Vorgängen
- Beantworten komplexer Fragen zu Dokumenteninhalten im Dialog
- Auswertung von Bedingungswerken
Ab dem 29. Oktober 2025 – direkt im Anschluss an die DKM – soll Professional Works X all jenen Vermittlern, die bereits Professional Works nutzen, kostenlos zur Verfügung stehen, verspricht der DEMV.
Strategische Zusammenarbeit unter einem Dach
Der DEMV und Fonds Finanz sind Schwesterfirmen, die unter dem gemeinsamen Dach „Infitech“ der Private-Equity-Gesellschaft HG Capital gehören.
Der Finanzinvestor HG Capital hält seit Anfang 2022 die Mehrheitsanteile an Fonds Finanz und stieg wenige Monate später auch beim DEMV ein. Seit der Übernahme weisen beide Unternehmen immer wieder darauf hin, dass man sich mit dem Geld des Investors nun mehr technische Investitionen leisten könnten.
Der DEMV wurde 2009 gegründet und zählt nach eigenen Angaben mit mehr als 7.100 angeschlossenen Partnerunternehmen zu den „führenden Dienstleistern für Versicherungsmakler“ in Deutschland. Das Münchner Unternehmen Fonds Finanz ist mit über 31.000 Vertriebspartnern der größte Allfinanz-Maklerpool am deutschen Markt. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 341,2 Millionen Euro und 13,9 Millionen Euro Gewinn vor Steuern.