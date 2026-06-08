Trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Belastungen gibt es im Bereich Fixed Income weiterhin attraktive Chancen. Diese Unsicherheiten verdeutlichen jedoch, dass Anleger Anlagestrategien benötigen, die flexibel auf sich wandelnde Marktbedingungen reagieren können.

Der Schlüssel liegt in einer effektiven Diversifizierung, bei der Kreditqualität, Laufzeit und geografische Region berücksichtigt werden. So können Fixed Income Allokationen auch bei hoher Marktvolatilität robust bleiben und gleichzeitig die Chancen nutzen, die Umbrüche schaffen.

Für das Jahr 2026 wird dieser Ansatz immer wichtiger. Die zentralen Markttreiber – Wachstum, Inflation und Geldpolitik – verlaufen nicht mehr einheitlich über die Regionen hinweg, und die fiskalischen Entwicklungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Anleger, die flexibel durch dieses Umfeld navigieren können, anstatt sich auf ein einzelnes Segment festzulegen, sind besser positioniert, um Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu steuern.

Auf einem soliden Fundament aufbauen.

Die Anleihenmärkte gehen mit einer soliden Basis ins Jahr 2026. Die in den letzten Jahren gestiegenen Zinsen haben die Renditen im gesamten Markt neu definiert und damit neue Ertragschancen für Anleger eröffnet. Trotz anhaltender wirtschaftlicher und geopolitischer Turbulenzen erzielten die meisten Segmente des Fixed‑Income‑Marktes im Jahr 2025 positive Erträge.

Für Anleiheinvestoren hatte das Jahr 2026 vor einem insgesamt positiven Umfeld begonnen: Erträge machen einen wesentlichen Teil der Gesamtrendite aus, und die Renditen sind in vielen Bereichen hoch genug, um ein Polster gegen mäßige Marktvolatilität zu bieten.

Den nächsten Schritt meistern

Festverzinsliche Wertpapiere stehen weiterhin auf einer soliden Basis. Doch Anleger sehen sich im kommenden Jahr mit einer Reihe von Risiken konfrontiert. Sowohl hinsichtlich der Zinsentwicklung als auch aufgrund sich verschlechternder Kreditbedingungen. Die Situation wird zusätzlich erschwert, weil diese Risikofaktoren je nach Sektor und Region unterschiedlich stark ausgeprägt sind.

In diesem Umfeld ist Diversifikation das entscheidende Stichwort. Anleger, die bereit sind, flexibel zu agieren – die Duration anzupassen, zwischen Investment Grade und High Yield Papieren zu rotieren und Chancen in verschiedenen Regionen zu nutzen – können die Marktvolatilität eher als Quelle für neue Möglichkeiten anstatt als Bedrohung betrachten.

Im heutigen Fixed Income Umfeld ist das, was im Werkzeugkasten steckt, genauso wichtig wie die Tiefe der Analyse.

Quelle: BNP Paribas Asset Management, März 2026