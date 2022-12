RBC-Bluebay-Studie Den Schwellenländern gehört die Zukunft

Investoren stehen weiteren Investitionen an den privaten Märkten skeptisch gegenüber. Das geht aus einer von RBC Bluebay Asset Management in Auftrag gegebenen Umfrage unter 800 europäischen und US-amerikanischen Fondskunden, Anlageberatern und Vermögensverwaltern hervor – davon 100 aus Deutschland.

Gleichzeitig erwartet knapp über die Hälfte der Teilnehmer in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Outperformance der öffentlichen gegenüber den privaten Märkten. Damit deutet die Studie darauf hin, dass der viel erwartete Boom bei den Allokationen in private Märkte langsamer als erwartet verlaufen könnte. Ein möglicher Grund: Die Anleger versuchen, die durch die Neubewertung der Märkte verursachten Portfolio-Ungleichgewichte durch Investments in die öffentlichen Märkte auszugleichen.

Aktien und Anleihen genießen höchste Priorität

Frank Steffen © Bluebay AM

Zusätzlich gestützt wird der Investment-Case für die öffentlichen Märkte durch die Prioritäten der Befragten für ihre Asset-Allokation in den kommenden drei Jahren. Von jeweils 31 Prozent beziehungsweise 26 Prozent aller Befragten werden Aktien und Anleihen in ihrer Allokation weiter am höchsten gewichtet. Außerdem zeigt die Studie, dass vor dem Hintergrund der erhöhten Volatilität die Mehrheit der Großanleger weiterhin ein aktives Management bevorzugt und in diesen unsicheren Zeiten größere Flexibilität in ihren Portfolios wünscht: Rund drei Viertel der Befragten ziehen einen aktiven einem passiven Ansatz vor.

Bei allem Optimismus sind 65 Prozent aller Teilnehmer der Meinung, dass Anleger mindestens in den kommenden drei Jahren aufgrund der Inflation mit niedrigen Renditen zu kämpfen haben werden. Die US-amerikanischen Großanleger sind mit 85 Prozent am pessimistischsten, die deutschen mit 67 Prozent etwas zuversichtlicher. 39 Prozent der internationalen Großanleger gehen davon aus, dass sich die Portfoliorenditen in diesem Zeitraum im Bereich von fünf bis sechs Prozent bewegen werden – bei den Teilnehmern aus Deutschland sind es 44 Prozent.

Mit Blick auf den Aktienmarkt nimmt der Appetit auf Value-Papiere zu: Derzeit investieren 28 Prozent der Anleger in Value-Aktien – ein Drittel geht davon aus, dass sie es in den nächsten ein bis drei Jahren tun werden. Von den deutschen Befragten setzen bereits 32 Prozent auf Value-Titel, 31 Prozent planen dies künftig.

Im Anleihesegment bevorzugen mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Befragten den Absolute-Return-Ansatz, insbesondere unter britischen Anlegern (47 Prozent). Bei den deutschen Teilnehmern sind es 37 Prozent.

Ukraine-Krieg fördert Interesse an ESG

ESG-Aspekte halten 57 Prozent ESG für wichtige Faktoren. Interessant: Unter deutschen Investoren ist es lediglich knapp die Hälfte, während der Anteil in den USA bei 68 Prozent liegt. Einen großen Einfluss auf das gestiegene Interesse an ESG-Faktoren hatte die russische Invasion in der Ukraine: Die Besorgnis über die Lieferketten infolge des Krieges ist für 68 Prozent der internationalen Großanleger der wichtigste Grund für ein höheres Interesse an ESG-Faktoren – gegenüber 60 Prozent bei den deutschen Befragten. Darauf folgt die Verringerung der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas mit 45 Prozent. Dieser Anteil ist in Deutschland wesentlich größer: Hierzulande sind es mehr als die Hälfte.

Optimismus für die Schwellenländer

Aus regionaler Sicht erwarten internationale Großanleger, dass Nordamerika (ein Viertel) und China (27 Prozent) in den kommenden fünf Jahren die größte Aktienrallye verzeichnen werden – auch wenn es Anzeichen für eine Verlagerung nach Europa gibt. Während die deutschen Befragten China stärker einschätzen (33 Prozent) und dort die größten Kursgewinne erwarten, sind sie in Bezug auf Nordamerika etwas pessimistischer (23 Prozent) als ihre internationalen Kollegen.

Insgesamt zeigt sich eine überwältigende Mehrheit optimistisch gegenüber den Schwellenländern: 86 Prozent der Anleger sind der Ansicht, dass die aufstrebenden Volkswirtschaften auf Wachstumskurs sind. 58 Prozent der Befragten gaben an, dass sie von dieser Wachstumsstory profitieren wollen. Bei den deutschen Teilnehmern glauben immerhin 80 Prozent an die Schwellenländer, 42 Prozent sehen China als das beste Investitionsziel. Spitzenreiter bei den Investoren hierzulande ist jedoch die Region Asien (ex China) – mit sogar 58 Prozent.

Über die Studie

Die Feldforschung für diese Umfrage wurde zwischen dem 1. September und dem 12. Oktober 2022 vom Marktforschungsinstitut Opinium Research im Auftrag von RBC Bluebay Asset Management durchgeführt. Befragt wurden 800 Großinvestoren in Großbritannien (100 befragte Personen), Deutschland (100 Befragte), Italien (100 Befragte), der Schweiz (100 Befragte), Spanien (100 Befragte), Skandinavien (100 Befragte) und den USA (200 Befragte).