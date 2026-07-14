„Ich hatte nie Angst davor, Verantwortung zu übernehmen“
Denisa Čumova verantwortet mit ihrem Team das Portfoliomanagement der Deutschland-Fonds von La Française. Sie ist sowohl für die Wertentwicklung der Fonds und die Investmentprozesse verantwortlich, als auch für den Austausch mit dem Vertrieb und Kunden. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Steuerung von Rendite und Risiko – und Verluste so weit wie möglich zu begrenzen, wenn das Marktumfeld es erfordert. Dafür hat sie die auf Machine Learning basierende Strategie Adora entwickelt. Im Gespräch erzählt sie, warum diese Strategie einem Fieberthermometer gleicht, wie sie mit Fehlern umgeht und was sie jungen Frauen rät, die in die Fondsbranche wollen.