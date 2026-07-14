Denisa Čumova verantwortet mit ihrem Team das Portfoliomanagement der Deutschland-Fonds von La Française . Sie ist sowohl für die Wertentwicklung der Fonds und die Investmentprozesse verantwortlich, als auch für den Austausch mit dem Vertrieb und Kunden. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Steuerung von Rendite und Risiko – und Verluste so weit wie möglich zu begrenzen, wenn das Marktumfeld es erfordert. Dafür hat sie die auf Machine Learning basierende Strategie Adora entwickelt. Im Gespräch erzählt sie, warum diese Strategie einem Fieberthermometer gleicht, wie sie mit Fehlern umgeht und was sie jungen Frauen rät, die in die Fondsbranche wollen.

DAS INVESTMENT: Frau Čumova, gibt es für Sie einen typischen Arbeitstag?



Denisa Čumova: Selten, dafür ist das Marktumfeld zu dynamisch. Es gibt aber wiederkehrende Ankerpunkte, zum Beispiel der Start in den Tag: Möglichst vor 8 Uhr sitze ich am Rechner und verschaffe mir einen schnellen Überblick über die Märkte. Dann starte ich oder mein Team die Aktualisierung unserer Investmentstrategien – ein vollautomatisierter Prozess mit 29 Schritten. Dabei werden die Daten aktualisiert, ausgewertet und analysiert.



Am Ende stehen ein Überblick über das Marktumfeld, Berichte und Handelsempfehlungen: Auf Basis der Daten werden Risiko und Chancen im Markt erfasst, wir berechnen Handelssignale und setzen sie so schnell wie möglich in den Fonds um. Das dauert bis etwa 9.00 Uhr. Ist der Markt ruhig, läuft der Prozess im Hintergrund und ich kann andere Dinge erledigen. Ändert sich viel, habe ich mehr zu tun: Die Ergebnisse müssen plausibilisiert, die Daten geprüft werden. Bevor wir handeln, kontrolliere ich, ob das sinnvoll ist, was wir umsetzen sollen.

Und danach?



Čumova: Um halb zehn haben wir unser tägliches Team-Meeting, in dem wir uns austauschen und den Tag planen. Danach arbeite ich an meinen Aufgaben und Projekten: die Weiterentwicklung und die Umsetzung der Investmentstrategien, Kundenanfragen, die Vorbereitung von Kundenterminen und Präsentationen oder Gespräche mit dem Vertrieb. Mittags erhalten wir Informationen über Bewegungen in den Fonds, die möglichst früh umgesetzt werden müssen. Bis etwa 17.30 Uhr bin ich gut beschäftigt. Abends schaue ich zu Hause noch, was die US-Märkte gemacht haben.

Arbeiten Sie mehr am Computer und mit Zahlen – oder mehr mit Menschen?



Čumova: Das ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Es gibt Tage, an denen es vor allem um Programme geht, um Prozesse und Formeln. Umgekehrt gibt es Tage mit Veranstaltungen, oder ich schreibe einen Rückblick oder Marktkommentar – dann bin ich mehr auf der Präsentationsseite unterwegs. Genau diese Balance macht den Job spannend.

Das Netzwerk Fondsfrauen hat Sie kürzlich als Fondsmanagerin des Jahres ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?



Čumova: Ich habe mich riesig gefreut, das lässt sich kaum in Worte fassen. Es ist eine große Anerkennung, gerade aus einem Netzwerk von Frauen – nicht nur für die Sichtbarkeit, sondern auch für die Expertise. Und es ist eine gewisse Genugtuung: Ich wurde manchmal gefragt, ob ich nicht lieber etwas Einfacheres machen, einen leichteren Weg gehen möchte. Da hat es mich gefreut, dass meine Arbeit anerkannt wird – und dass der Mut zur Innovation gewürdigt wurde. Denn mit einer Innovation lehnt man sich aus dem Fenster. Man verlässt den Weg, von dem man weiß, dass er gut ist und dass man sich dabei normalerweise nicht die Finger verbrennt.

Sie spielen auf die Strategie Adora an, die auch in der Begründung genannt wurde. Was steckt dahinter – erklärt für alle, die nicht tief im Thema sind?



Čumova: Im Kern geht es um eine dynamische Steuerung des Investitionsgrads in Aktien, Anleihen und Fremdwährungen. Das Ziel: das Risiko in negativen Marktphasen systematisch reduzieren und die Investitionen in stabilen Marktphasen erhöhen. So entsteht eine gewisse Asymmetrie zwischen Gewinnen und Verlusten – die Strategie soll auch vor Verlusten schützen.



Adora steht für Advanced Data Operating Risk Agent. Daten und Risiko sind also die Schlüsselwörter im Namen. Die Risikosteuerung basiert auf Machine Learning und Verhaltensökonomie. Machine-Learning-Modelle haben den Vorteil, dass sie eine breite Datenbasis sehr effizient auswerten können – gerade komplexe Daten, die nicht linear zusammenhängen. Analysiert werden Preisdaten, Konjunkturdaten sowie Daten zur Marktstimmung und zum Risikoumfeld. Die Modelle erkennen Stressphasen und Regimewechsel: Befinden wir uns in einem positiven oder in einem negativen Markt? Die verhaltensökonomischen Signale helfen dabei, Übertreibungen im Markt, Trends und deren Stabilität zu identifizieren. Auf dieser Basis wird der Investitionsgrad laufend angepasst.

Handelt das Modell automatisch – oder gibt es Ihnen und dem Team eine Richtung vor?



Čumova: Die Modelle liefern die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Verlusts. Sie steigt, wenn sich negative Marktbedingungen und Signale verdichten. Unsere Aufgabe als Manager ist die Plausibilisierung und Umsetzung in den Fonds: Wir haben eine Zahl zwischen 0 und 100 und können damit Schritt für Schritt entscheiden, wie stark wir Aktien, Anleihen und andere Risikopositionen gewichten.

Können Sie das für Menschen ohne mathematischen Hintergrund übersetzen?



Čumova: Sie können sich das Modell wie ein Fieberthermometer vorstellen, welches das Risiko misst. Wir Portfoliomanager stehen dann vor dieser Information: Sind es 37,5 oder 38,8 Grad – und was tun wir jetzt, braucht es quasi Aspirin? Für diese Fälle gibt es bereits Pläne. Wir fangen nicht erst an, zwei Stunden zu diskutieren, was wir bei 38 oder 39 Grad Fieber tun. Das Modell liefert uns die Information, die Handlungspläne stehen.

Welche Daten fließen ein – und woher stammen sie?



Čumova: Wir haben Zugang zu verschiedenen Informationsquellen, ganz klassisch etwa zu den Daten von Bloomberg. Als Portfoliomanagerin und Quant-Researcherin schaue ich: Was bewegt gerade den Markt – und mit welchen Daten kann ich diese Markttreiber am besten erfassen? Das können ganz unterschiedliche Daten sein, zum Beispiel Arbeitslosenzahlen, aber auch die Positionierung von Marktteilnehmern – haben sie ihre Quoten erhöht oder gesenkt? – oder Textdaten, mit denen sich Marktnachrichten verarbeiten lassen. Die Datenbasis ist also sehr breit. Der Download und die Analyse laufen automatisiert ab – jeden Tag, gleich morgens.

Wie entstand die Idee für die Strategie?



Čumova: Mich hat die technologische Entwicklung am Kapitalmarkt besonders gereizt – nicht nur bei diesem Produkt, sondern generell in meiner Arbeit. So eine Entscheidung fällt natürlich nicht von heute auf morgen. Ich habe mich mit den Technologie-Trends auseinandergesetzt, das ist im Grunde ein Werkzeugkasten, der mir zur Verfügung steht. Jeder geht anders mit der Entscheidungsfindung um, es gibt ja auch die klassischen Wege: Man kann Nachrichten lesen und einfach entscheiden.



Vor rund zehn Jahren kam der Trend zu KI und Machine Learning auf, und für mich war es spannend, mich damit zu beschäftigen. Solche Algorithmen haben große Vorteile: Sie können sehr große Datenmengen verarbeiten, das erleichtert die Arbeit. Es ging mir also darum, mir die eigene Arbeit zu erleichtern und die technologischen Vorteile zu nutzen – und sie an die Kunden weiterzugeben.

Wie lange hat die Entwicklung gedauert?



Čumova: Den Namen Adora gibt es seit 2023, aber mit Machine-Learning- und KI-Strategien setzte ich mich schon seit 2016 auseinander. Die Teststrategien hatten wir lange vorher im Einsatz und haben verschiedene Varianten und Möglichkeiten ausprobiert.

Sie bringen dafür einen quantitativen Hintergrund mit?



Čumova: Ja, einen finanzmathematischen, quantitativen Hintergrund. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe dann mein Wissen in Richtung Finanzmathematik, Asset Management und Portfolio-Optimierung vertieft.

Wollten Sie schon immer in die Finanzbranche?



Čumova: Gute Frage – ich habe mir die Karten lange offengehalten. Ich fand das Feld sehr spannend, aber es war eine von mehreren Möglichkeiten. Es gibt ja auch außerhalb der Finanzwelt viele spannende Berufe. Am Ende meines Studiums und mit der Promotion im Asset Management fiel dann die Entscheidung für diese Richtung. Irgendwann muss man sich entscheiden – es reicht nicht, alles nur im Allgemeinen zu machen.

Ihr Job klingt nach viel Verantwortung – gerade wenn es an den Märkten mal nicht gut läuft. Wie gehen Sie damit um?



Čumova: Ich hatte nie Angst davor, Verantwortung zu übernehmen, ich sehe das wirklich positiv. Wichtig ist, wie man damit umgeht: gut vorbereitet zu sein, durchzudenken, was passieren kann und was die Antwort darauf ist. Ich hatte nie das Bedürfnis, mich hinter jemandem zu verstecken. In schwierigen Phasen ist es aber genauso wichtig, sich im Team auszutauschen und zu erkennen, dass nicht alles in meiner Hand liegt. Die Märkte sind in gewissem Sinne unberechenbar, eine Restunsicherheit bleibt – das muss man akzeptieren lernen, es gehört zum Job. Auch wenn man alles nach bestem Wissen macht, können Fehler passieren.

Und wie gehen Sie mit solchen Fehlern um?



Čumova: Ich versuche, daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Ich gehe die Situation noch einmal durch: Was hätte ich anders machen können? Der Lerneffekt ist definitiv da. Und ich versuche, mich an diesem Punkt nicht komplett demotivieren oder frustrieren zu lassen. Aber natürlich ist das nicht einfach.

Was ist das Beste an Ihrem Job?



Čumova: Die kreative Verbindung zwischen dem Verwalten von Geld, den technologischen Innovationen, die wir einbringen können, und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die einfließen. Diese Verbindung ist ziemlich kreativ – das würde man gar nicht denken. Der Job ist außerdem ein spannender Querschnitt aus verschiedenen Feldern: Wirtschaft, Politik, Portfolio-Optimierung, Finanzmathematik, Psychologie, Soziologie – am Ende spiegelt sich darin die Gesellschaft. Dazu kommen Wissenstransfer, Präsentieren und Publizieren. Es wird nie langweilig.

Und was sind die Schattenseiten?



Čumova: Die Märkte kennen keine Pause. Die Verantwortung endet nicht mit dem Handelsschluss – auch im Urlaub nicht. Es kommt selten vor, dass ich komplett weg bin. Marktkrisen können anstrengend sein: Die Erwartung ist hoch, alles richtig zu machen und richtig zu reagieren, obwohl die Unsicherheit gerade dann am größten ist. Ich musste lernen, mit Unsicherheiten und Fehlern zu leben, ohne an mir selbst zu zweifeln.

Als Frau arbeiten Sie in einer eher männerdominierten Branche. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht – war das je ein Thema für Sie?



Čumova: Bei meiner Berufswahl nicht wirklich. Ich habe mich darauf konzentriert, was ich machen wollte – das Geschlecht spielte dabei keine Rolle. Das hat sicher auch mit meiner Erziehung zu tun: Typische Rollenbilder standen nicht zur Diskussion, wichtig war, das zu tun, was Spaß macht. Ich glaube, es ist wichtig, Expertise aufzubauen und sich wirklich ins Team zu integrieren, mitzuspielen und mitzumachen. Daraus entsteht Selbstvertrauen – und vielleicht hilft es auch gegen Vorurteile, wenn bestimmte Rollen dadurch anders gesehen werden. Und man sollte authentisch bleiben: Am Anfang habe ich tatsächlich versucht, mich stärker dem typischen Männerteam anzupassen. Das funktionierte aber nicht gut. Ich habe gelernt, dass es besser ist, authentisch zu bleiben – auch in einem rein männlichen Team, wie ich es immer erlebt habe.

Was könnte man tun, um mehr Frauen für die Branche zu begeistern?



Čumova: Es ist wichtig, ein realistisches Bild des Berufs und der Branche zu vermitteln. Nach meiner Erfahrung wissen die wenigsten, was die Aufgaben eigentlich sind – und dass der Job wirklich spannend und kreativ ist. Wenn man von einer Bank hört, denken viele an jemanden am Schalter mit langweiligen Aufgaben und Rechenarbeit. Das ist aber nicht der Fall, der Beruf ist ein Querschnitt aus verschiedenen Disziplinen. Wenn wir das vermitteln, bin ich sicher, dass sich insgesamt mehr Studierende dafür entscheiden – und auch mehr Frauen.

Was raten Sie jungen Frauen, die ins Fonds- oder Asset Management wollen?



Čumova: Der Job ist keine Spekulation am Kapitalmarkt – das Verwalten von Geld ist eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. Auch hier gilt es, ein realistisches Bild der Branche zu schaffen. Ich würde raten, so früh wie möglich anzufangen, fachliche Kompetenz aufzubauen und Erfahrung zu sammeln. Dann: mutig sein und anders denken – Stichwort Innovation; man muss wirklich über den Tellerrand schauen. Sehr wichtig ist Durchhaltevermögen, gerade in frustrierenden Phasen, wenn nicht alles nach Plan läuft. Und man sollte den eigenen Ansatz und die eigene Überzeugung vertreten.

Zum Schluss: Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Investment?



Čumova: Gute Frage! Ich glaube, es war tatsächlich ein Index – keine einzelne Aktie, sondern der Euro Stoxx 50 oder der Dax. Ich meine, es waren sogar mehrere Indizes, auch in den USA. Wenn man noch nicht viel investiert, ist man mit einer breiten Streuung eben besser aufgestellt, als alles auf ein Pferd zu setzen.